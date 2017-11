Pierre-Olivier Joseph suspendu trois matchs par la LHJMQ

Le département de sécurité des joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a suspendu le défenseur des Islanders de Charlottetown Pierre-Olivier Joseph, lundi, pour un coup de bâton à l’endroit de Declan Smith vers la fin du match de samedi contre les Screaming Eagles du Cap-Breton.

Smith s’échappait pour marquer son troisième but du match dans un filet désert et sceller une victoire de 5-2 des Screaming Eagles quand Joseph s’est amené et s’y est pris à deux mains pour lui asséner un coup au niveau de l'avant-bras. L’espoir des Coyotes de l’Arizona a écopé d’une pénalité majeure et d’une inconduite de partie dès le moment de l’incident.

La LHJMQ se base notamment sur le fait que le pointage était de 4-2 avec 30 secondes à jouer, la vigueur du coup, mais aussi l’absence de passé disciplinaire de Joseph et le fait que Smith n’ait pas été blessé pour justifier le poids de la sanction.

Joseph, 18 ans, dispute une troisième saison dans la LHJMQ sous les couleurs des Islanders; il totalise trois buts et 19 points en 22 rencontres.