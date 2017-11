Marc Gasol paie pour les insuccès des Grizzlies

Les Grizzlies de Memphis connaissent une séquence difficile, comme en font foi leurs huit défaites consécutives. L’entraîneur-chef David Fizdale n’écarte aucune option pour relancer les siens et c’est le centre Marc Gasol, laissé de côté pendant une partie du match, qui a écopé lors du plus récent revers.

Utilisé pendant 27 minutes, Gasol a cumulé 18 points, cinq rebonds et une mention d’assistance, dimanche, contre les Nets de Brooklyn. Le joueur-vedette a toutefois été tenu à l'écart par l’instructeur lors des 15 dernières minutes de la rencontre, voyant ses coéquipiers s’incliner au compte de 98-88. La situation n’a pas plu au principal intéressé.

«Évidemment, ce n’est pas une situation à laquelle je suis habitué et je ne veux pas m’y habituer, a concédé Gasol, dans des propos repris par le quotidien local "The Commercial Appeal". Je déteste ne pas jouer. Je suis certain que les entraîneurs savaient que c’est moi qui serais le plus affecté. Je suis certain qu’ils n’auraient pas fait ça à Mike [Conley]. Mais c’est de cette façon que ça fonctionne.»

Montrer l’exemple

Quoi qu’il en soit, l’Espagnol, qui a participé à trois matchs des étoiles au cours de sa carrière, n’a pas l’intention de s’apitoyer sur son sort. Il connaît parfaitement son rôle de vétéran au sein de la formation et il compte bien aider le club à retrouver le chemin du succès.

«Je ne connais pas la raison. Je dois simplement continuer de montrer l’exemple pour les jeunes joueurs. Maintenant que je suis dans cette situation, je dois leur montrer comment réagir. Je suis plus fâché que je le montre, mais pour le bien de l’équipe, je dois faire preuve de leadership.»

Gasol montre des moyennes par match de 19,1 points, 9,1 rebonds et 4,1 mentions d’assistance cette année.

Changer le rythme

L’entraîneur s’est défendu de prendre une décision personnelle, au terme de la rencontre. Il s’est simplement dit à la recherche d’une solution, affirmant même être désespéré.

«Parfois, il faut prendre un risque, et vous pouvez irriter un joueur ou deux, a dit Fizdale. Ça fait partie du travail. Je dois prendre des décisions et j’ai mes raisons. J’essaie de gagner un match.»

La formation du Tennessee occupe la 12e position du classement dans l’Association de l’Ouest, en vertu d’un dossier de 7-12. Ils feront face aux Spurs à San Antonio, mercredi.