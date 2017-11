L’Impact et Hassoun Camara convoquent les médias

L’Impact organise une conférence de presse mardi après-midi à 13h au cours de laquelle «Hassoun Camara dévoilera des détails sur son avenir professionnel», a annoncé l’équipe montréalaise dans un communiqué émis lundi.

Tout indique que le défenseur français y confirmera sa retraite.

Selon des informations obtenues par le journaliste de TVA Sports Vincent Destouches, l’arrière de 33 ans a choisi de se retirer en raison des commotions cérébrales qu’il a subies au cours des dernières saisons, dont trois en 2017.

C’est la raison pour laquelle l’Impact a fait savoir que le populaire joueur ne serait pas de retour en 2018, toujours selon notre collègue.

Partisans, je vous le réaffirme: #IMFC n'a pas simplement libéré @HassCamara6. Il n'ira pas non plus jouer ailleurs. À cause des commotions, il est poussé prématurément à la retraite. Annonce à prévoir... @TVASports @MLS pic.twitter.com/ft9MkeYI4v