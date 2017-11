Les Penguins tenteraient activement d'échanger Ian Cole

Les Penguins de Pittsburgh tenteraient activement d’échanger Ian Cole, selon ce qu’a rapporté le Pittsburgh Post-Gazette lundi.

Ceci expliquerait pourquoi le défenseur n’a pas été utilisé lors des trois derniers matchs des Penguins.

Cole n’a été sur la glace que lors de 11 buts adverses depuis le début de la saison, le deuxième plus bas total chez les défenseurs des Penguins; ainsi, la formation de la Pennsylvanie ne chercherait pas à échanger l’arrière sur les bases de mauvaises performances, mais bien parce que le vétéran, qui joue plus souvent qu'autrement au-delà de 15 minutes, générerait un bon intérêt à travers la LNH.

Le défenseur de 28 ans termine en 2018 un contrat de trois ans d’une valeur totale de 6,3 millions $. Son salaire annuel est en voie de grimper significativement quand il négociera un nouveau contrat, que ce soit avec les Penguins ou une autre équipe.

Pour l’instant, Cole affiche sa déception strictement en lien avec son inactivité momentanée.

«Peu importe le moment où un joueur de hockey ne joue pas, c’est difficile, a-t-il déclaré aux médias lundi matin. C’est décevant, énervant, embêtant, agaçant, peu importe le mot que vous voulez utiliser pour décrire la situation.»

Cole s’est joint aux Penguins par voie de transaction en mars 2015 en provenance des Blues de St. Louis contre son homologue Robert Bortuzzo et un choix de septième tour au repêchage. Joueur très centré sur la défense, il a inscrit un but et trois aides en 20 rencontres cette saison. En 2016-2017, Cole a bloqué 194 tirs en 81 parties et ajouté neuf aides en 25 rencontres éliminatoires, en route vers son deuxième triomphe de la coupe Stanley d’affilée dans l’uniforme des noir et jaune.

Cole est actuellement en santé, mais a subi une blessure à la mâchoire en octobre dernier.