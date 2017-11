Les Jets écrasent le Wild

Mark Scheifele, Blake Wheeler et Kyle Connor ont chacun récolté trois points dans la victoire de 7-2 des Jets aux dépens du Wild du Minnesota, lundi soir, à Winnipeg.

En plus d’obtenir deux mentions d’aide, Scheifele a inscrit son 12e but de la saison en avantage numérique. Kyle Connor a également profité de l’indiscipline du Wild pour enfiler l’aiguille au troisième vingt. Wheeler a lui aussi obtenu un but et deux mentions d’aide.

Bryan Little, Jacob Trouba, Mathieu Perreault et Joel Armia ont également touché la cible pour les Jets.

Le Wild avait pourtant connu un bon départ alors que Jason Zucker et Chris Stewart ont marqué les deux premiers buts de la rencontre. Les Jets ont ensuite pris le contrôle en inscrivant sept buts sans réplique.

Le gardien Connor Hellebuyck a réalisé 17 arrêts contre 21 pour son vis-à-vis du Wild, Alex Stalock.