Le Drakkar tentera de secouer sa torpeur à domicile

Victimes de trois revers d’affilée sur la route, le Drakkar de Baie-Comeau tentera de secouer sa torpeur à domicile, mardi soir, lorsqu’il accueillera les Saguenéens de Chicoutimi sur la glace du centre Henry-Leonard.

Hôtes de leurs grands rivaux de la division Est, les matelots du navire nord-côtier disputeront le premier match d’un programme double, qui se complétera à Ville Saguenay, vendredi.

Limités à un petit point (défaite en prolongation) sur une possibilité de six lors de leur récent périple, les membres de l’équipage devront se montrer disciplinés et afficher une meilleure constance sur la glace.

« La fin du dernier voyage n’a pas été facile et c’est important de revenir à la base et jouer selon l’identité de notre équipe. Une grosse semaine nous attend et il faut y aller un match à la fois », a commenté l’entraîneur en chef Martin Bernard.

Le pilote devra gérer un alignement chambardé avec l’absence du défenseur Yan Aucoin, suspendu pour un match après avoir été jugé comme agresseur lors d’un combat à Gatineau.

Incommodé par une blessure au bas du corps lors des deux dernières parties sur la route, le meilleur défenseur du club, le vétéran de 20 ans Bradley Lalonde (son cas est évalué au jour le jour), espère effectuer un retour pour la rencontre de ce soir.

De son côté, le gardien de but Justin Blanchette (qui a battu les Bleus deux fois cette saison) sera sur la touche pour une période indéterminée à la suite d’une commotion cérébrale (sa deuxième en deux ans) subie lors du récent voyage.

La direction du club a bougé pour aller chercher du renfort et a conclu une entente avec l’agent libre Alex William-Maheux (17 ans), qui s’aligne avec l’Artic de Montréal-Nord de la Ligue de hockey Junior AAA. Le cerbère a rejoint le club et agira comme auxiliaire au vétéran Antoine Samuel.

En bref

Le Drakkar a également rappelé pour le match de mardi soir le défenseur de 16 ans, Laurent Demers, choix de cinquième ronde en 2017, qui évolue avec les Chevaliers de Lévis de la Ligue de hockey Midget AAA.. Il s’agira du quatrième affrontement entre les Sags et le Drakkar, qui mène présentement la série deux victoires contre une...