Jonathan Marchessault, l’employé de la semaine dans la LNH

Le Québécois Jonathan Marchessault a été récompensé pour ses exploits offensifs de la dernière semaine avec les Golden Knights de Vegas, étant nommé la première étoile des sept derniers jours au sein de la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi.

Le gardien des Blue Jackets de Columbus Sergei Bobrovsky et l’attaquant des Capitals de Washington Alexander Ovechkin ont pour leur part obtenu les deuxième et troisième distinctions hebdomadaires.

Marchessault a été un exemple de constance au cours des trois matchs qu’il a disputés cette semaine, amassant chaque fois un but et deux mentions d’aide, pour montrer une récolte totale de neuf points.

L’athlète originaire de Cap-Rouge a aidé le club d’expansion à demeurer parfait à ses trois dernières sorties. Les Knights montrent par ailleurs un dossier de 15-6-1 bon pour le premier rang de la section Pacifique.

Marchessault compte 21 points, dont huit buts, en 19 parties cette saison. Seul William Karlsson fait mieux au sein de la formation de Vegas, avec un total de 22 points.

Bobrovsky dominant

Devant la cage des Blue Jackets, Bobrovsky a poursuivi son bon travail en enregistrant trois victoires en autant de départs cette semaine.

Le plus récent récipiendaire du trophée Vézina a conservé une moyenne de buts alloués de 1,32 et un taux d’efficacité de ,950 lors de cette séquence, réussissant un jeu blanc au passage. Le Russe revendique une fiche de 14-4-1, une moyenne de 1,91 et un taux de ,936 en 19 matchs, cette saison.

Son compatriote des Capitals, Ovechkin, a quant à lui touché la cible cinq fois lors des trois victoires de l’équipe, au cours de la plus récente semaine. L'attaquant russe, qui a notamment réussi un tour du chapeau, a maintenant cumulé 25 points, dont 18 buts, en 25 affrontements.