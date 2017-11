EN DIRECT : Blue Jackets c. Canadiens

Suivez ici les développements en direct du match Blue Jackets-Canadiens.

À VOIR : Sommaire en temps réel

2e période | CBJ 1 - MTL 2

16:08 - BUT! CBJ 1 - MTL 2 : Après plusieurs chances volées par Carey Price, Pierre-Luc Dubois marque enfin. Les Canadiens contestent pour obstruction, en vain.

8:42 - Carey Price (MTL) incroyable en infériorité numérique, la foule scande son nom! Encore aux dépens de Pierre-Luc Dubois (CBJ).

8:15 - Byron Froese (MTL) fonce dans Sergei Bobrovsky (CBJ), les Canadiens écopent d'une troisième pénalité de suite.

4:19 - Carey Price (MTL) est dans sa «zone»; un autre arrêt solide du gardien du Tricolore sur Pierre-Luc Dubois (CBJ).

2:59 - Jonathan Drouin fait sauter les patins d'un adversaire sur une pénalité «fantôme», le CH encore en infériorité et les Blue Jackets prennent un semblant de contrôle de la partie.

0:27 - Coup de bâton de Brendan Gallagher (MTL), pénalité aux Canadiens.

0:00 - Début de la deuxième période.

____________

1re période | CBJ 0 - MTL 2

15:28 - Un tir de Pierre-Luc Dubois (CBJ) frappe le poteau; ça résonne dans tout le Centre Bell.

12:16 - Le gardien Sergei Bobrovsky (CBJ) vole Nicolas Deslauriers (MTL).

9:39 - Pénalité (encore) à David Savard (CBJ), cette fois pour obstruction.

8:10 - BUT! CBJ 0 - MTL 2 : On attendait une passe... Jonathan Drouin décoche et compte en supériorité numérique!

8:03 - Les Canadiens profitent d'une supériorité numérique quand David Savard (CBJ) retient Phillip Danault (MTL).

4:45 - Phillip Danault (MTL) écope de la première pénalité de la rencontre, pour avoir retenu Brandon Dubinsky (CBJ).

3:11 - BUT! CBJ 0 - MTL 1 : Brendan Gallagher file à toute allure en contre-attaque et son tir de loin surprend Sergei Bobrovsky. Déjà un 10e but cette saison pour le fougueux numéro 11 et un 200e point dans sa carrière.

10e but de Gallagher à son 25e match. L'an dernier, il en avait inscrit 10 en 64 parties. — Félix Séguin (@fseguinhockey) 28 novembre 2017

0:00 - Début du match.

________________________

Formation du #CH à l'échauffement:

Galchenyuk-Drouin-Byron

Pacioretty-Danault-Shaw

Hudon-Plekanec-Gallagher

Deslauriers-JDLR-Froese



Alzner-Petry

Morrow-Benn

Mete-Jerabek



Price

Niemi — Jonathan Bernier (@JBernierJDM) 28 novembre 2017



Les Blue Jackets de Columbus sont l’équipe de l’heure dans la Ligue nationale de hockey (LNH) puisqu’ils ont remporté leurs six derniers duels. Ce soir, les Canadiens de Montréal tentent de freiner les succès de la troupe de John Tortorella.

Par ailleurs, les défenseurs Shea Weber et David Schlemko ne sont pas en uniforme.

Weber, qui n’a pas joué depuis le 18 novembre face aux Maple Leafs de Toronto, rate un quatrième match de suite en raison d’une blessure à une jambe. Schlemko est également laissé de côté, mais Claude Julien a confirmé que le défenseur allait faire ses débuts avec l'équipe plus tard cette semaine.

Les Jackets pointent au deuxième échelon de la section Métropolitaine en raison d’un dossier de 15-7-1, bon pour 31 points.

De leur côté, les Canadiens ont remporté leur dernier match par blanchissage face aux Sabres de Buffalo. Carey Price, qui était de retour au jeu samedi dernier, a été l’auteur de ce jeu blanc, son premier de la saison.

Le Bleu-Blanc-Rouge a désormais une fiche de 9-12-3, bonne pour 21 points et le sixième échelon de la section Atlantique.