Douce revanche pour Jim Popp

Que ce soit Jim Popp, S.J. Green ou Bear Woods, tous les anciens membres des Alouettes de Montréal affichaient de larges sourires dans les minutes qui ont suivi leur conquête de la Coupe Grey. On peut dire qu’ils ont pris une douce revanche sur la formation montréalaise qui les a laissés partir dans la controverse durant la dernière année.

«De faire partie de cette organisation, ç’a été la meilleure chose qui pouvait m’arriver, a indiqué Woods dans un vestiaire meublé par des cris de joie et de la musique à haut volume.

«Mon histoire fait partie de plusieurs autres qui étaient inspirantes dans ce vestiaire. Je veux remercier Jim (Popp) et Marc (Trestman) d’avoir cru en moi et de m’avoir permis de faire mon travail. C’est l’équipe avec laquelle j’ai joué qui a le plus de caractère. Aucun joueur dans cette formation n’était une distraction.»

Après avoir reçu une généreuse accolade de Green, le secondeur est revenu sur la fin de match excitante.

«Après l’interception de Black, j’ai attendu avant de sauter de joie, car j’ai vu un mouchoir sur le terrain. J’avais besoin de constater qu’il ne restait plus de temps au cadran avant de réaliser que je venais de gagner ma première coupe Grey.

«C’est ma première et ce ne sera pas ma dernière.»

Une cinquième conquête

Pendant ce temps, Jim Popp savourait sa cinquième conquête de la coupe Grey en carrière, mais sa première comme directeur général des Argonauts.

«C’est surréaliste ce qui arrive, a souligné l’homme de football qui avait passé les 21 saisons précédentes avec les Alouettes. On a simplement assemblé les pièces du casse-tête et tout est tombé en place.

«Chaque championnat est différent. Ils sont tous incroyables. C’était ma 11e finale et ma cinquième victoire. Je peux dire que ce n’est jamais facile de se rendre jusqu’ici. J’évalue toujours mes chances à 50-50.

«Cette semaine a été différente de toutes les autres. Je ne savais pas comment l’équipe allait réagir.»