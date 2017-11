Dans les griffes de Tortorella

Ce n’est pas parce qu’une équipe roule à fond de train qu’un entraîneur en profite pour se la couler douce, surtout lorsqu’il s’appelle John Tortorella. David Savard l’a appris à ses dépens trois jours après la première visite des Blue Jackets à Montréal.

À l’occasion du passage des Rangers en Ohio, le défenseur québécois a été laissé de côté pour une rare fois. Hormis lorsque des blessures l’ont tenu à l’écart du jeu pour un total de 25 rencontres au cours des saisons 2015-2016 et 2016-2017, c’était la première fois depuis le 30 janvier 2014 qu’il devait se contenter du rôle de spectateur.

« Ça m’a surpris un peu, mais ce sont des choses qui arrivent. Ça fait partie de la business », a indiqué l’arrière de 27 ans.

Appelé à neutraliser les meilleurs trios adverses en compagnie de Jack Johnson depuis quelques saisons, Savard reconnaît que son partenaire et lui avaient peut-être connu un passage un peu plus difficile.

« Ça faisait plusieurs semaines que l’entraîneur nous en parlait. Il trouvait que ça allait moins bien dans certains matchs. Il a voulu passer un message, a expliqué Savard. Il n’y avait rien de personnel là-dedans. C’était une décision prise en fonction de la victoire et de l’équipe. C’est moi qui ai payé le prix ce soir-là. »

L’effet Bob

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le message a été entendu. Au cours des six derniers matchs précédant celui de lundi, six victoires, les Blue Jackets n’avaient accordé que six buts. Une avarice attribuable en grande partie au jeu de Sergeï Bobrovsky.

« Notre gardien a fait les gros arrêts au bon moment, car on ne marquait pas tellement de buts », a souligné Savard.

Avant ce match face au Tricolore, les Blue Jackets avaient accordé en moyenne 2,35 buts par rencontre depuis le début de la saison. Seuls les Sharks et les Kings avaient fait mieux.

«Ça revient souvent à Bob, qui fait de gros arrêts, mais les cinq gars devant lui travaillent en unité pour limiter les chances de marquer, a précisé Savard. Nos attaquants font également d’excellents replis.»

Faire des dommages

Bref, ce travail d’équipe a permis aux Blue Jackets de se présenter au Centre Bell avec une séquence de six gains. On est encore loin des 16 victoires consécutives accumulées la saison dernière. Une séquence qui s’était amorcée le 29 novembre, il y a presque un an jour pour jour.

« Ça a été spécial. Personne ne s’attendait à ce que ça dure aussi longtemps. On y allait match par match. C’est la même chose cette année, a raconté Savard. Même dans une séquence de victoires, on a parfois des entraînements difficiles et des séances vidéo parce qu’on n’a pas bien joué. »

Cette séquence avait mis les Blue Jackets sur la mappe. En prenant plusieurs formations par surprise, la troupe de Tortorella avait démontré son sérieux. Cette fois, plus personne ne les prend à la légère. Même à l’interne, l’objectif a changé.

« L’an passé, on voulait prouver ce qu’on pouvait faire. Cette année, on est davantage en mode préparation en vue des séries éliminatoires. On veut bien se positionner pour faire un long parcours. On ne veut pas que participer aux séries éliminatoires, on veut faire des dommages », a martelé Savard.

Pour une bonne cause

S’il y avait une éternité que Savard n’avait pas été rayé de la formation, il y avait encore plus longtemps que le défenseur était apparu sans sa barbe fournie. Dans le cadre du Movember, Savard a accepté de la faire raser. À condition que l’encan auquel il a participé parvienne à récolter 2000 $.

La campagne s’est déroulée si rondement que Savard a récolté près de 13 000 $.

Populaire auprès des partisans des Blue Jackets, cette décision a laissé ses enfants plutôt songeurs.

« Mon garçon d’un an n’en a pas fait trop de cas. Par contre, ma fille de deux ans m’a regardé pendant une vingtaine de secondes. Elle n’était pas trop sûre. Quand je lui ai parlé, elle s’est mise à rire. »