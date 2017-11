Cincinnati fait un pas de plus vers l'obtention d'une équipe

La Ville de Cincinnati a franchi une étape importante dans le processus de construction d’un stade et de l’obtention d’une équipe de la Major League Soccer (MLS) en obtenant l’appui de la majorité du conseil municipal, lundi.

Le maire de la ville John Cranley a avoué que selon lui, le plan était parfait pour la ville.

Cinq des sept membres du conseil municipal qui font partie du comité financier ont voté pour la contribution de la ville.

Selon les ententes mises en place, Cincinnati devrait débourser 36 millions $ afin d’aménager les installations entourant le site qui accueillerait le stade. Le propriétaire de l’équipe investirait pour sa part environ 200 millions $ pour la construction de l’édifice.

«Le soccer de la MLS est le sport qui prend le plus d’expansion au pays et le sport le plus populaire au monde, a admis le maire aux membres du conseil de ville dans un texte publié sur le site du "Cincinnati Enquirer". Nous avons une opportunité d’en faire partie assez rapidement.»