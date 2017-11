Victoire sur fond de polémique pour le Barça

Sauvé in extremis par Jordi Alba, le FC Barcelone a évité de peu la défaite chez son dauphin Valence (1-1) dimanche lors de l'affiche de la 13e journée du Championnat d'Espagne, entachée d'une grossière erreur d'arbitrage: un but valable non accordé à Lionel Messi.

À la 30e minute de ce choc, la frappe de l'Argentin, cafouillée par le gardien, a nettement franchi la ligne de but. Mais faute d'assistance technologique en Liga, l'arbitre a refusé le but.

Et après l'ouverture du score de Valence, signée Rodrigo (60e), le Barça a préservé de peu son invincibilité en championnat grâce à une passe lumineuse de Messi pour la volée d'Alba, ex-joueur valencien (82e).

Ce nul maintient le statu quo en tête du classement avec un Barça toujours en tête (1er, 35 pts) et nanti de quatre longueurs d'avance sur Valence (2e, 31 pts). L'Atletico Madrid (3e, 27 pts) et le Real Madrid (4e, 27 pts), vainqueurs samedi, en profitent pour retrancher deux points à leur retard sur le duo de tête.