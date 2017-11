Premier départ réussi pour David Rittich

Le gardien recrue des Flames de Calgary David Rittich a repoussé 24 tirs et a obtenu sa première victoire à sa première sortie dans la LNH en aidant ses troupes à défaire l'Avalanche du Colorado par la marque de 3-2, samedi soir, au Pepsi Center.

Le joueur de centre Mikael Backlund a enregistré un but et une mention d'aide, méritant la première étoile de la rencontre. Dougie Hamilton et Micheal Ferland ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Flames.

Mikko Rantanen et Nikita Zadorov ont inscrit les deux buts de l'Avalanche.

Le cerbère québécois Jonathan Bernier a repoussé 25 rondelles dans une cause perdante.