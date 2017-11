Un premier trio qui suscite l’espoir chez les Hurricanes

Sebastian Aho et Teuro Teravainen sont en train de tout casser aux côtés de Jordan Staal. S’agit-il du trio qui pourrait permettre aux Hurricanes de renouer avec les séries éliminatoires?

Dimanche encore, Teravainen et Aho ont touché la cible en prolongation pour offrir la victoire à la formation de la Caroline. N’ayant pas obtenu de point en temps réglementaire, Teravainen vu sa série de matchs avec au moins un point prendre fin à six. Il a tout de même cumulé 12 points lors de cette séquence.

Il y a un terme très scientifique souvent employé pour décrire la forme qu’affichent les deux jeunes joueurs finlandais par les temps qui courent : en fuego.

Cela fait maintenant huit matchs qu’ils évoluent aux côtés de Staal. La magie est apparue au cours des six derniers. Aho et Teravainen ont cumulé 21 points, au total, durant cette séquence et on dirait bien que les Hurricanes ont un premier trio digne de ce nom.

C’est assez significatif, parce qu’actuellement, la Caroline a une chance de mettre fin à la plus longue absence des séries en cours dans la LNH. La dernière présence des hommes en rouge en éliminatoires remonte à 2009. Avec la parité qu’on observe en ce moment dans l’Association de l’Est, c’est le moment pour les «Canes» de saisir leur chance.

En ce moment, la troupe de l’entraîneur Bill Peters est à quatre points de la dernière place donnant accès aux séries, mais elle a quelques matchs en main sur les clubs qui la devancent.

On a souvent parlé de la défense de cette formation, soulignant à quel point elle convient au hockey disputé aujourd’hui dans cette ligue. Certains ont accordé toute leur confiance à Scott Darling à titre de gardien numéro un de l’équipe et on ne peut dire que cela se passe bien jusqu’à maintenant (quoi que Cam Ward, son substitut, à un pourcentage d’efficacité de .922), mais il a encore du temps pour retrouver son aplomb.

La grande question en attaque, à propos de cette équipe, était l’absence d’un premier centre. Dans un monde idéal, Jordan Staal est un centre défensif de première catégorie. Mais si sa polyvalence et son gabarit permettent à Teravainen et Aho de laisser parler leur talent, comment peut-on les séparer?

Les moments de faiblesse de Darling devant le filet ont été minimisés par la tenue de la défense devant lui. Une hausse du rendement offensif de l’équipe pourrait donc faire la différence cette saison et maintenant, il y a un premier trio qui semble capable de l’apporter.

Profondeur

Le plus grand défi de Peters est maintenant de trouver la bonne recette pour les autres unités offensives. Victor Rask a connu tant d’ennuis cette saison qu’il s’est retrouvé sur la passerelle lors de certains matchs. À l’opposé, Jeff Skinner et Elias Lindholm ont vu leur contribution augmenter depuis l’assemblage de cet efficace premier trio, ce qui est un bon signe. Toutefois, Justin Williams a ralenti un brin.

L’organisation a aussi certaines options à Charlotte, dans la Ligue américaine. Rien pour appeler sa mère, certes, mais Lucas Wallmark, Valentin Zykov et Janne Kuokkanen connaissent de bonnes campagnes jusqu’ici. Cela dit, les Hurricanes pourraient surtout travailler à relancer Rask avant d’aller piger du côté des Checkers.

Il sera important de trouver la bonne combinaison. Les autres équipes regarderont certainement les vidéos des exploits d’Aho, Teravainen et Staal. Les choses deviendront inévitablement plus compliquées pour cette nouvelle unité. Si les Hurricanes peuvent déployer d’autres unités menaçantes en attaque, les formations adverses ne pourront pas se contenter de contenir le premier trio.

La section Métropolitaine est parfaitement étrange cette saison et la lutte pour les séries impliquera un plus grand nombre d’équipes que lors des dernières saisons. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer, mais si les Hurricanes trouvent la bonne recette pour le reste de son attaque, cela pourrait être la fin de la disette éliminatoire de l’organisation.

Pour consuler l'article original du «Hockey News», c'est ici.