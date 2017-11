Un changement profitable

Claude Julien a eu la main heureuse en plaçant Paul Byron au sein du premier trio en compagnie de Jonathan Drouin et d’Alex Galchenyuk.

Galchenyuk (1 but, 1 passe), Byron (1 but, 1 passe) et Drouin (2 passes) ont fait plaisir à leur entraîneur en chef en obtenant chacun deux points. Dans le cas de Byron, il a marqué son but en infériorité numérique.

«J’ai fait un changement (Byron à la place de Max Pacioretty) et c’était bon, a reconnu Julien. Le trio de Drouin a fait plusieurs bonnes présences. Ils ont généré plusieurs chances de marquer et ils ont trouvé des façons de marquer.»

«Mais j’ai aussi trouvé que Pacioretty a bien joué au sein de son trio, a-t-il continué. Il patinait bien, il se battait pour avoir la rondelle. Les deux trios ont bien joué.»

Pacioretty jouait à l’aile gauche avec Phillip Danault et Andrew Shaw.

Un gros but

Julien a aussi eu de bons mots pour le minuscule Byron.

«Paul a marqué un très gros but pour nous, a rappelé Julien. Les Sabres avaient repris confiance en troisième période et nous avions une avance de seulement deux buts. Il a fait mal aux Sabres en marquant en infériorité numérique. Il a aussi bien joué avec Jonathan et Alex. J’ai pris la décision de faire un changement puisque ça ne marchait pas pour les trois autres (Pacioretty-Drouin-Galchenyuk).»

Petry se relève

Très chancelant depuis le début de la saison, Jeff Petry a joué un fort match face aux Sabres. L’Américain a été le défenseur le plus utilisé avec un temps de jeu de 24 min 16 s.

«Petry a été extraordinaire depuis deux matchs, a noté Julien. Il patine bien, il joue avec confiance, il gagne ses batailles et il dégage une belle énergie. C’est agréable de le voir rebondir de cette façon, surtout en l’absence d’un de nos meilleurs défenseurs (Shea Weber). Nous espérons qu’il continuera sur cette lancée. Nous avons besoin de lui à la ligne bleue.»

Encore blessé au bas du corps, Weber s’est absenté pour une troisième rencontre d’affilée.