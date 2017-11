Tony Parker jouera lundi

Le meneur des Spurs de San Antonio Tony Parker disputera son premier match de la saison, lundi, contre les Mavericks de Dallas.

Plusieurs médias, dont le réseau ESPN, ont indiqué que le vétéran renouera avec l'action. Pour sa part, la formation texane a précisé quelques instants après la diffusion de cette nouvelle que Parker représentait un cas incertain.

L’athlète de 35 ans était sur le carreau depuis le deuxième match de la demi-finale de l’Association de l’Ouest contre les Rockets de Houston le printemps dernier. À cette occasion, il avait subi une déchirure au quadriceps de la cuisse gauche.

Parker en est à sa 17e campagne dans la NBA. Au cours de la plus récente saison, il a totalisé en moyenne 10,1 points, 4,5 mentions d’assistance et 2,8 rebonds par rencontre. Invité six fois à la classique des étoiles, il compte 18 522 points en carrière.