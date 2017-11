«Notre défensive est améliorée» - Claude Julien

De l'aveu de l'entraîneur-chef Claude Julien, la défensive des Canadiens de Montréal s'est améliorée récemment.

«On a continué de travailler avec nos défenseurs, a-t-il dit après l'entraînement, dimanche, à Brossard.

«Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs dans la formation. Ça prend du temps pour que tout le monde soit à point.

«Ces joueurs-là deviennent de plus en plus confortables et il y en a qui jouent mieux, donc notre brigade défensive est améliorée.»

