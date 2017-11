Martin Jones ne donne rien aux Jets

Le gardien des Sharks de San Jose Martin Jones a repoussé les 38 tirs en sa direction pour blanchir les Jets de Winnipeg dans une victoire de 4-0 des siens, samedi soir, au SAP Center.

Le joueur de centre Logan Couture a signé un doublé et Tomas Hertl a récolté un but et une mention d'aide. Le défenseur Tim Heed a également fait secouer les cordages pour la formation californienne.

Le gardien des Jets Steve Mason a bloqué 11 rondelles avant de céder sa place à Connor Hellebuyck après la première période en raison d'une blessure au haut du corps. Hellebuyck a effectué 19 arrêts dans la défaite de ses troupes.