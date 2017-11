L’Union prêt à dépenser un peu plus

Le propriétaire majoritaire de l’Union de Philadelphie, Jay Sugarman, n’y est pas allé par quatre chemins pour identifier la solution aux ennuis de son équipe sur le terrain : à ses yeux, il faudra allonger plus de dollars, mais de manière intelligente.

Cette année, la formation de la Pennsylvanie a conclu le calendrier régulier au huitième rang de l’Association de l’Est de la Major League Soccer (MLS) avec une fiche de 11-14-9 et un total de 42 points. Ce fut largement insuffisant pour lui permettre d’accéder aux séries éliminatoires; entre 2012 et 2017, Philadelphie n’y a participé qu’une seule fois.

«La réalité, c’est que nous avons besoin de qualité et de talent à chaque position pour gagner. Nous devons dépenser davantage et c’est ce que nous ferons», a déclaré Sugarman lors d’une récente entrevue au quotidien «Philadelphie Inquirer».

L’homme d’affaires a certes donné «plus de ressources» à son directeur sportif Earnie Stewart pour travailler, l’hiver dernier. Cependant, le simple fait de sortir les sous du porte-feuille ne suffit pas.

«C’est bien beau de tenter de surpasser les autres organisations en termes de dépenses, mais nous voulons surtout qu’il [Stewart] investisse les sommes intelligemment et de façon stratégique», a poursuivi le propriétaire.

De gros joueurs

Aussi, Sugarman est conscient que la concurrence est forte. Cette saison, les quatre premières équipes au classement de l’Est sont celles qui misaient sur les quatre masses salariales les plus imposantes de l’association.

«Nous ne pensons pas de dépenser autant que des clubs qui, franchement, ont des avoirs beaucoup plus importants et selon nous, ce n’est pas un bon plan à long terme. Si nous dépensons 5 millions $, ils vont en prévoir 10 et si nous plaçons 10 millions $ sur la table, ils répliqueront avec 20», a expliqué le numéro 1 de l’Union.

«J’ai côtoyé quelques-uns des plus grands propriétaires de concessions sportives aux États-Unis et en les regardant dans le blanc des yeux, j’ai vraiment vu que nous n’avons pas notre place dans cette ligue si nous essayons de les battre à ce jeu.»

Le développement avant tout

Ainsi, l’Union misera beaucoup plus sur le développement de ses jeunes espoirs. D’ailleurs, le magazine «Sports Illustrated» a rapporté en mars que Philadelphie avait consacré 4 millions $ par campagne à son académie. Le club continuera également de piger dans sa formation de l’United Soccer League (USL) au besoin.

«Nous avons probablement la combinaison USL-académie la plus dispendieuse de la MLS. Évidemment, nous nous sommes demandé s’il valait mieux investir cet argent dans la première équipe sur-le-champ. Cependant, je crois qu’il y a consensus chez nous quant à une stratégie gagnante et celle-ci est fondée sur le développement des jeunes à long terme. C’est la bonne façon d’arriver au but», a résumé Sugarman.