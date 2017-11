Voici le résumé complet de la soirée du samedi 25 novembre dans la Ligue nationale de hockey.

Résultats (Équipes locales en majuscules)

Washington 4, TORONTO 2

MONTREAL 3, Buffalo 0

NY Islanders 2, OTTAWA 1

New Jersey 4, DETROIT 3 (prol.)

Chicago 4, FLORIDA 1

PITTSBURGH 5, Tampa Bay 2

Vegas 4, ARIZONA 2

ST. LOUIS 6, Minnesota 3

SAN JOSE 4, Winnipeg 0

Calgary 3, COLORADO 2

LOS ANGELES 2, Anaheim 1 (T.B.)

Carey Price réalise un jeu blanc à son retour

Grâce à 36 arrêts, Carey Price a blanchi les Sabres à son retour au jeu. Il est devenu le quatrième gardien de l’histoire des Canadiens à amasser 40 jeux blancs au cours de sa carrière, après George Hainsworth (75), Jacques Plante (58) et Ken Dryden (46).

Ovechkin tient sa promesse à un jeune survivant du cancer

Après avoir rencontré un de ses plus grands admirateurs, un garçon de 13 ans qui a survécu au cancer à qui il a promis de marquer, l’attaquant des Capitals Alex Ovechkin a réalisé son troisième tour du chapeau (20e de sa carrière) de la saison pour mener les siens à une troisième victoire de suite.

Ovechkin est devenu le 16e joueur de l’histoire à obtenir au moins 20 tours du chapeau avec ses 574e, 575e et 576e buts pour éclipser la marque de Mike Bossy (573) au 21e rang de l’histoire. Il n’est qu’à une réussite du cumulatif de Mark Recchi (577) au 20e rang.

Ovechkin (18 buts) a doublé Nikita Kucherov (17 buts) au sommet des marqueurs de la LNH.

Les Golden Knights remportent un 5e match de suite

Jonathan Marchessault (un but, deux aides) a amassé trois points pour un troisième match de suite, William Karlsson (un but, une aide) a marqué dans un cinquième match d’affilée et les Golden Knights ont étiré à cinq leur série de victoires. Leur fiche est maintenant de 15-6-1 (31 points).

Deuxièmes dans l’Association de l’Ouest, les Golden Knights ont collé cinq gains de suite pour la deuxième fois de la saison. Ils ont (encore) égalé l’exploit des Rangers de 1926-1927 et les Oilers de 1979-1980 à leurs saisons inaugurales.

Marchessault est devenu le deuxième joueur en autant d’années à récolter trois points ou mieux en autant de matchs consécutifs.

Karlsson est le seul joueur à avoir plus d’un point dans cinq sorties d’affilée, cette saison.

D’autres qui ont joué les héros

Jaden Schwartz a inscrit un doublé et Vladimir Tarasenko a amassé deux aides pour permettre aux Blues (17-6-1, 35 points) de reprendre le premier rang de la LNH. Schwartz trône au quatrième échelon de la ligue avec 13 buts et 32 points, pendant que Tarasenko est en huitième place (12 buts, 28 points).

Phil Kessel et Sidney Crosby ont combiné quatre buts et sept points pour aider les Penguins à disposer du Lightning. Kessel est cinquième dans la ligue avec 11 buts et 31 points alors que Crosby a obtenu son premier match de trois points de la campagne.

Taylor Hall (un but, une aide) a enregistré son septième match de deux points de l’année pour permettre aux Devils de remporter cinq de leurs huit derniers duels (5-1-2). Hall occupe le sommet des pointeurs des siens avec huit buts et 26 points.

Patrick Kane a étiré sa série de matchs avec au moins un point à six alors que les Blackhawks ont gagné un quatrième match en six sorties (4-1-1).

La LNH a 100 ans!

C'est en ce jour en 1917, à l'Hôtel Windsor de Montréal, que la LNH a été fondée.

Le calendrier des joutes a été écrit à la main, document précieusement préservé 100 ans plus tard.