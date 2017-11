Les Remparts défaits malgré une remontée

Les Remparts de Québec ont surmonté un déficit de deux buts, dimanche, au Centre Robert-Guertin, mais ils se sont néanmoins inclinés par 4-3, en prolongation, devant les Olympiques de Gatineau.

Nourri à la cuillère dans l’enclave par Olivier Garneau, Derek Gentile avait obligé les deux équipes à faire du temps supplémentaire, quand son lancer balayé a trompé la vigilance du gardien Mathieu Bellemare avec quelque six minutes à jouer à la troisième période.

En prolongation, sur une surface enneigée, Mikhail Shestopalov a marqué à 3 min 49 s après avoir reçu une passe précise de Mitchell Balmas à la droite du gardien Dereck Baribeau.

«À ce quatrième match en cinq jours, les gars ont tout donné ce qu’ils avaient dans le corps, a observé l’entraîneur-chef des Remparts Philippe Boucher. C’était difficile, car la fatigue était présente. Ç’a paru durant certaines facettes du jeu, lors d’avantages numériques entre autres. On s’est bien battu pour combler notre retard de deux buts.»

Anthony Wojcik, avec son premier dans l’uniforme des Québécois, et Jesse Sutton ont enfilé les autres buts des Diables rouges.

Shawn Boudrias a été la bougie d’allumage des Gatinois avec un doublé et un combat face à Andrew Picco. L’ancien des Remparts Darien Kielb a enfilé l’autre but des vainqueurs.

«Je suis content pour Wojcik, a poursuivi Boucher. Il n’a pas joué beaucoup de parties (c’était sa sixième de la saison), il travaille fort durant les entraînements et il ne se plaint jamais de son sort.»

Vision périphérique

Gentile, auteur de son 13e but de la campagne, ressentait des sentiments partagés à la suite de ce revers assorti d’un point de classement.

«On va le prendre, mais c’est tout de même décevant de perdre cette partie. Nous étions à un bon lancer de l’emporter.»

Sur le but égalisateur, Gentile a pesé sur le bouton du turbo quand il a aperçu Garneau filer à vive allure vers la zone des chandails noirs. «Olivier possède une excellente vision périphérique et je savais qu’en me démarquant dans l’enclave la rondelle viendrait à moi.»

Les rapides patineurs des Remparts ont sûrement eu l’impression de jouer sur de la neige mouillante tellement la surface glacée du Centre Robert-Guertin semblait molle. «La glace n’était peut-être pas dans une excellente condition, mais elle était pareille pour les deux clubs.»

Possession de rondelle

Les Québécois ont contrôlé la rondelle et dominé l’occupation territoriale à la première période, sans toutefois mettre régulièrement (sept lancers) à l’épreuve le gardien Mathieu Bellemare.

À la 17e minute, le défenseur tchèque Tomas Dajcar a fait trébucher un rival et seize secondes plus tard, isolé à la droite de Baribeau, Shawn Boudrias a enfilé son cinquième but de la saison.

À la 47e seconde de la deuxième, posté dans le cercle des mises en jeu, Boudrias a surpris Baribeau à l’aide d’un lancer dans la partie supérieure.

Puis, au terme d’une pénétration rapide dans le territoire des Olympiques, Wojcik a mystifié Bellemare à l’aide d’un lancer des poignets fulgurant. Pour le vétéran de 19 ans, peu employé depuis le début de la saison, il s’agissait de son premier but dans l’uniforme des Diables rouges.

À mi-période, Darien Kielb est venu hanter son ancienne organisation quand il a glissé la rondelle entre les pattes du cerbère des Québécois.

En fin d’engagement, Jesse Sutton a modifié la trajectoire d’une rondelle projetée par Braeden Virtue pour ramener les Remparts au cœur de la bataille.

Relance rapide

Pendant un épisode à quatre contre quatre, les visiteurs ont été empêtrés dans leur zone, mais de retour à forces égales, Olivier Garneau a foncé vers la zone ennemie. Il a bien alimenté Gentile qui pointait au centre et d’un tir balayé, le 27 a créé l’égalité avec quelque six minutes à la troisième.