Les Raptors veulent apprendre de leurs erreurs

Les joueurs des Raptors de Toronto n’avaient guère apprécié leurs deux défaites précédentes encaissées à New York et Indianapolis quelques jours auparavant, et ils se sont assurés samedi de ne pas se faire surprendre par l’une des pires équipes de la NBA, les Hawks d’Atlanta.

La troupe de l’entraîneur-chef Dwane Casey avait échappé des avances en seconde demie pour s’incliner devant les Knicks, mercredi, puis les Pacers, vendredi. Dans le premier cas, le club new-yorkais avait inscrit la bagatelle de 41 points au troisième quart, tandis que dans le deuxième, l’Indiana a comblé un retard d’une dizaine de points au retour du vestiaire.

Cette fois, les Raptors sont restés debout, dominant l’affrontement en Georgie de bout en bout, en route vers un gain de 112-78 aux dépens d’une équipe affichant un dossier de 4-16. Une priorité de 28 points leur a permis de savourer leur 12e triomphe en 19 sorties cette année et de terminer la soirée au quatrième rang de l’Association de l’Est, à égalité avec les Cavaliers de Cleveland.

«C’est un problème pour lequel nous essayons d’être plus attentifs, a admis au quotidien Toronto Sun le joueur-vedette DeMar DeRozan, interrogé à propos des ennuis de sa formation au troisième quart. Après la mi-temps, nous sommes sortis un peu tôt en tentant de faire les choses différemment. Il faut simplement continuer ce que nous faisons de bien et nous assurer d’être prêts quand la seconde demie commence.»

La contribution de tous

Toronto peut particulièrement remercier son banc, qui a eu le dessus 56-38 sur celui d’Atlanta. Norman Powell a largement fait sa part avec 17 points.

«Il faut donner le crédit à nos substituts qui ont accompli leur boulot, a ajouté un autre gros nom des Raptors, Kyle Lowry. Ils ont offert un effort incroyable et on doit les féliciter pour nous avoir permis de bénéficier d’un peu de repos au quatrième quart.»

«À un certain moment, j’ai regardé en direction du banc et je me suis dit que je ne voulais pas jouer. Qu’ils fassent le travail!, a poursuivi Lowry, qui espérait voir les siens conserver leur avance importante au tableau indicateur.

Nous voulons que tous ici connaissent du succès et c’est plaisant de voir tous les gars bien faire. [...] La seule chose qui importait, c’était la victoire.»

De son côté, Casey était heureux de voir sa troupe rebondir avant une séquence de trois rencontres à domicile.

«Aujourd’hui [samedi], nous étions au bon endroit et tous sur la même longueur d’ondes. Nous avons travaillé ensemble, a-t-il affirmé. Avant, il y a deux revers difficiles et dans un calendrier de 82 matchs, ça arrive. Nos gars ont bien répondu, surtout après la mi-temps. C’est ce qu’il fallait faire et on doit montrer ce que nous sommes.»