Les Cowboys et Darren McFadden divorcent

Les Cowboys de Dallas et le porteur de ballon Darren McFadden ont décidé conjointement de mettre fin à leur association, dimanche.

C’est ce qu’a indiqué le réseau ESPN en avant-midi.

L’ancien demi offensif des Raiders d’Oakland a réalisé une seule course cette saison, un jeu ayant généré une perte de deux verges. Depuis que le joueur-vedette des Cowboys Ezekiel Elliott est à l’écart en raison d’une suspension, McFadden a participé à une seule séquence offensive.

L’athlète de 30 ans avait totalisé 1089 verges au sol avec Dallas en 2015. Sa récolte ne fut que de 87 verges un an plus tard. Dans la NFL, il revendique 5421 verges et 28 touchés par la voie terrestre.

Au revoir, Mike Nugent

En début d'après-midi, l'organisation texane a libéré le botteur Mike Nugent, quelques jours après le retour au jeu de Dan Bailey.

Nugent, 35 ans, a réussi sept placements en neuf tentatives cette année, tout en effectuant ses huit transformations d'après-touché.