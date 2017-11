Le Paris SG s'envole déjà pour le titre

Le Paris SG, impérial sur le pelouse de Monaco (2-1), n'a pas manqué l'occasion de prendre neuf points d'avance sur le champion en titre en tête du classement, dimanche lors du choc de la 14e journée du championnat de France.

Le succès parisien en Principauté permet à Lyon, auteur d'un carton à Nice (5-0) un peu plus tôt, de s'emparer de la 2e place au bénéfice d'une meilleure différence de buts (29 pts, +22 contre +21 à Monaco), tandis que Marseille (4e, 28 pts) ne compte plus qu'une longueur de retard sur Lyonnais et Monégasques.

Six mois après, tout a changé ! Le PSG, dépossédé de son titre par Monaco en mai, a rétabli son autorité en s'imposant tranquillement à Louis II (2-1). Avec désormais 9 longueurs d'avance au classement après seulement 14 journées, son opération reconquête se révèle plus aisée que prévue.

Certes, depuis le départ cet été de Benjamin Mendy, Tiémoué Bakayako, Bernardo Silva, et Kylian Mbappé, Monaco n'avait plus grand chose à voir avec l'équipe qui avait impressionné l'Europe entière la saison dernière.

Mais le PSG version "MCN" s'est tellement renforcé, avec Neymar et l'ancienne pépite monégasque Mbappé, que même le demi-finaliste de la dernière Ligue des champions aurait probablement eu de grosses difficultés.

C'est d'ailleurs le duo le plus cher de l'histoire qui a failli frapper dès l'entame, mais l'international français n'a pas réussi à pousser le ballon dans le but vide (2e).

Qu'à cela ne tienne: à Paris quand on se montre imprécis, il y a toujours Edinson Cavani pour glisser dans le but adverse chaque ballon qui traîne dans la surface (19e) et Neymar pour mettre la zizanie et transformer un pénalty qu'il avait lui-même provoqué (52e). Bref, la leçon du déplacement à Marseille (2-2) a été retenue pour Paris, qui ne compte plus laisser échapper le moindre point hors de ses bases.

Lyon puissance 5 à l'extérieur

Les supporters locaux sont prévenus, Lyon se déplace avec l'objectif de la "manita" en tête. L'OL n'a pas fait de détails à Nice en signant sa troisième victoire de la saison à l'extérieur sur le score de 5-0. Privés de leur guide Nabil Fekir, malade, les Lyonnais s'en sont remis à Memphis Depay, auteur d'un doublé (5e, 38e) et qui compte dorénavant 8 buts en L1.

Maxwell Cornet (20e), Mariano Diaz (27e), auteur de son 10e but de la saison en championnat, et Myziane Maolida (80e) ont alourdi la marque. Une nouvelle prestation impressionnante des hommes de Bruno Genesio, qui leur permet de s'emparer de la seconde place. Et de voir même plus loin ?

Du côté du club azuréen, incapable de créer le moindre danger et réduit à dix après l'exclusion de Marlon (72e), la chute continue. Nice, désormais 18e avec deux points d'avance sur Lille, est passé en six mois de la course à la Ligue des champions à la lutte pour le maintien...

L'OM renoue avec le succès

Le parfum de la victoire est de retour à Marseille après deux nuls laborieux à l'extérieur. Sur une pelouse du Vélodrome envahie par les confettis, c'est l'homme fort de l'OM, Florian Thauvin, qui a inscrit l'unique but contre Guingamp en conclusion d'un magnifique raid solitaire (31e).

Tout près de s'offrir une passe décisive après un service en retrait parfait pour Sanson avant qu'un défenseur guingampais ne contre son tir au dernier moment (60e), Thauvin était aussi tout près du doublé sur une frappe enroulée juste au-dessus (79e).

Encore une fois battu à l'extérieur, Guingamp reste bloqué à la 15e place, son pire classement depuis l'arrivée d'Antoine Kombouaré. Très loin du "Big four" français qui se dégage en haut du classement.