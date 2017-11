Le duo inattendu

Jonathan Drouin devait faire des flammèches aux côtés du capitaine, Max Pacioretty. Au cours de l’été, Pacioretty avait pris sous son aile le nouveau venu en s’entraînant avec lui et en passant de nombreuses heures ensemble sur la glace.

Mais la magie n’a jamais opéré entre Drouin et Pacioretty. Claude Julien a tenu à son idée de base en gardant les deux attaquants au sein du même premier trio pour les premières semaines du calendrier. Julien a brisé ce duo une première fois lors du huitième match de l’année contre les Ducks à Anaheim.

Il y a une statistique qui ne ment pas dans le cas du 92 et du 67. Quand les deux attaquants se retrouvent au sein du même trio, le CH a présenté un dossier de 1-8-2.

« Si vous aviez la réponse [pour expliquer nos insuccès], j’aimerais ça le savoir, a dit Drouin sur son absence de complicité avec Pacioretty. Des fois, ça clique rapidement et d’autres fois, ça ne clique juste pas. Parfois, ça prend plus de temps. On ne sait jamais, peut-être que dans deux semaines ou dans deux mois, ça va commencer à cliquer avec Max. Mais pour l’instant, je suis heureux avec Alex et Max fait du bon travail au sein de son trio. »

Un pas dans la bonne direction

Face aux Sabres de Buffalo, Julien a replacé Pacioretty à la gauche de Phillip Danault et d’Andrew Shaw et il a placé Drouin au centre de Galchenyuk et de Byron. On ne partira pas en peur après une seule rencontre, mais l’expérience a porté ses fruits. Galchenyuk, Drouin et Byron ont mené l’attaque contre les pauvres Sabres avec chacun une récolte de deux points.

Ballotté d’un trio à l’autre depuis le début de l’année, Galchenyuk a retrouvé le sourire.

« Je crois qu’il y a déjà une belle complicité entre Jonathan et moi, a souligné l’Américain. Pour les matchs que nous avons joués ensemble, nous réussissons à nous trouver sur la glace. Mais il faut continuer à bien communiquer entre nous. Nous devons nous prouver à tous les matchs. Nous ne marquerons pas tous les soirs, mais nous devrons aider l’équipe dans les deux sens de la glace. La clé sera le travail. Nous avons le potentiel pour devenir un très bon trio. »

« On a déjà commencé à développer une petite chimie, a renchéri Drouin. Ça se crée avec les matchs, mais aussi avec les entraînements. Je sens qu’il y a une étincelle qui se passe entre nous. Nous voyons le jeu pratiquement de la même façon. »

Avec Drouin, Galchenyuk mise maintenant sur le centre le plus créatif de l’équipe.

« Jonathan est imprévisible comme attaquant, mais surtout pour les défenseurs, pas pour ses coéquipiers, a répliqué le numéro 27. J’ai appris à le connaître et je peux mieux lire ses intentions. Il réussit parfois encore à me surprendre, mais c’est un bon signe. »

Pour Julien, Drouin et Galchenyuk deviendront encore plus menaçants quand ils apprendront à devenir un peu plus égoïstes.

« Quand c’est le temps de lancer, tu lances et quand c’est le temps de passer, tu passes, a mentionné l’entraîneur en chef. Comme c’est là, ils forcent peut-être un peu le jeu pour se donner la rondelle un à l’autre. Mais il n’y a aucun doute que ça va s’améliorer à mesure qu’ils joueront ensemble. »

La rapidité de Byron

Si Drouin et Galchenyuk aiment le jeu dans la dentelle, Byron apporte un ingrédient différent.

« Byron est toujours décrit comme un rapide patineur, a rappelé Galchenyuk. Et c’est le cas. Mais il peut aussi fabriquer de beaux jeux. Il a du talent. Dans la LHJMQ, il était un attaquant dominant. Depuis son arrivée à Montréal, il a aussi présenté de bons chiffres. »