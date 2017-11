Le Crew sans un élément important

Le Crew de Columbus devra à son tour se débrouiller sans la présence d’un joueur-clé au cours du match-retour de la finale de l’Association de l’Est de la Major League Soccer (MLS), mercredi, contre le Toronto FC.

Ayant été incapable de capitaliser sur l’absence de Sebastian Giovinco et de Jozzy Altidore lors de la partie-aller de la série, mardi en Ohio, le Crew se trouve dans une situation inconfortable, d’autant plus qu’il aura à composer avec la foule hostile du BMO Field.

Aussi, le milieu de terrain Artur ne sera pas sur la surface de jeu en raison d’une accumulation de cartons jaunes. Celui-ci a commis une faute à l’endroit de Michael Bradley en première demie du duel précédent. Conséquemment, Mohammed Abu devrait prendre le relais, lui qui compte 15 départs (séries éliminatoires incluses) à son actif cette année.

«Nous allons le manquer, c’est certain, a admis au quotidien Columbus Post-Dispatch l’entraîneur-chef Gregg Berhalter. C’est un joueur de qualité qui couvre beaucoup de terrain. Par contre, Mohammed a joué pas mal et a accompli du bon travail. Il a bien fait contre le New York City FC le 5 novembre et on s’attend à la même chose quand on misera sur lui.»

«Pour moi, ça reste un match comme les autres, a déclaré Abu. Notre objectif, en équipe et comme individu, c’est de gagner et de passer à l’étape suivante.»

Savoir s’adapter

En l’absence de ses canons, Toronto a modifié son schéma tactique pour limiter les dégâts. Une formation 4-1-4-1 lui a d’ailleurs permis de quitter le MAPFRE Stadium avec un verdict nul de 0-0 et de placer ses rivaux dans l’embarras. Maintenant, ce sera au Crew de s’ajuster, même si le milieu Wil Trapp prétend le contraire.

«Il [Abu] a joué et il continue de montrer tout son talent à l’entraînement, a-t-il mentionné. La confiance est élevée chez tout le monde et nous allons imposer notre plan de match à tous nos joueurs qui seront en uniforme.»

Par ailleurs, Abu ne s’en fait pas trop avec l’accueil qu’il recevra en Ontario, là où les partisans vêtus de rouge n’hésiteront pas à exprimer leur dégoût à l’ennemi en jaune. Il a notamment vécu une expérience similaire en 2011 quand il évoluait avec le club norvégien de Stromsgodset, qui s’était incliné 4-1 au total des buts contre l’Atletico Madrid en qualifications de la Ligue Europa.

«L’atmosphère était folle, les amateurs nous huaient. Mais en tant que joueur, vous devez vous concentrer pour faire le nécessaire. Et ce ne sera pas la première fois dans mon cas. Je sais comment me préparer pour être prêt», a-t-il affirmé.