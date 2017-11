Everton fantomatique à Southampton

Trois jours après sa déroute face à l'Atalanta Bergame en Europa League (1-5), Everton a livré une prestation indigente à Southampton (4-1), dimanche lors de la 13e journée de Premier League.



Toujours entraînés provisoirement par David Unsworth, bombardé «caretaker» après le limogeage de Ronald Koeman il y a un mois, les joueurs du deuxième club de Liverpool ont été menés dès la 18e minute suite à un beau mouvement collectif des Saints, conclu par Dusan Tadic.



Le passage à une défense à trois, après la blessure du latéral gauche Leighton Baines, n'a pas fait longtemps illusion, malgré l'égalisation miraculeuse de Gylfi Sigurdsson, juste avant la pause, sur une frappe puissante qui a rebondi deux fois entre la barre transversale et la ligne de but avant de finalement être validé (45e, 1-1).



Incapables de sortir de leur moitié de terrain dans les premières minutes de la seconde période, les joueurs d'Unsworth ont vu Charlie Austin inscrire un doublé (52e, 58e minute) et sceller le sort de la rencontre. Steven Davis a corsé l'addition (4-1, 87e).



Everton ne compte que deux points d'avance sur le premier relégable (16e, 12 points), alors que Southampton remonte dans la première partie du classement (10e, 16 points).