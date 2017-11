EN DIRECT : Finale de la 105e Coupe Grey

Défaits l’an dernier lors du match ultime par le Rouge et Noir d’Ottawa, le quart Bo Levi Mitchell et ses Stampeders de Calgary se méritent une nouvelle chance de soulever le trophée le plus précieux du football canadien. Cette fois, les Argonauts de Toronto se trouvent sur leur chemin.

Menés par Marc Trestman et Jim Popp, les Torontois profiteront d’un appui local dans la capitale nationale après avoir remporté leur premier titre de division depuis 2013.

Les représentants albertains ont eu le dessus sur leurs adversaires cette saison, dominant 64-31 au chapitre des points en deux rencontres.

PREMIER QUART

6-0 | Kamar Jorden capte la passe de Bo Levi Mitchell et file le long des lignes de côté pour inscrire le majeur. La tentative de conversion de deux points échoue toutefois.

0-0 | Début de la rencontre.