Dustin Cook termine 11e au super-G à Lake Louise

Dustin Cook a été l’auteur du meilleur résultat canadien lors de l’épreuve du super-G de la Coupe du monde de ski alpin de Lake Louise, en Alberta, dimanche, terminant au 11e échelon.

Cook a eu besoin de 1 min 32,00 s pour compléter la descente. En vertu de sa prestation, il a maintenant atteint les critères olympiques établis pour prendre part aux prochains Jeux.

James Crawford a été le deuxième meilleur représentant de l’unifolié, se classant 42e avec un chrono de 1:34,21. Le Québécois Manuel Osborne-Paradis a quant à lui conclu au 48e rang après avoir commis une erreur critique à mi-chemin du parcours.

«Je suis content de mon approche et je suis content d'avoir réussi à terminer la course, a déclaré Osborne-Paradis après la course. C'est toujours bien d'avoir pratiqué quelques descentes de pistes avant Beaver Creek alors je suis content d'avoir récupéré.»

Erik Guay a quant à lui déclaré forfait la veille en raison de sévères maux de dos. Le Norvégien Kjetil Jansrud a remporté la victoire.

Chez les femmes, Marie-Michèle Gagnon et Erin Mielzynski ont toutes deux manqué une porte et n’ont pas réussi à terminer la course, à Killington, au Vermont.

Laurence St-Germain a été la meilleure au sein du contingent canadien, avec une 14e place. Elle a traversé le fil d’arrivée en stoppant le chrono à 1:45,10. L’Américaine Mikaela Shiffrin est montée sur la plus haute marche du podium.