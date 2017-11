Des solutions au repêchage pour le Canadien

Chaque défaite du Canadien de Montréal fait augmenter deux choses: le taux d’insatisfaction, mais également les chances que l’équipe soit parmi les premières à parler au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), en juin, à Dallas.

Chaque revers met également en lumière les problèmes à la défense de l’équipe et le fait que le Canadien ne compte toujours pas sur un premier centre naturel. S’il est évident que le CH trouverait dans la cuvée 2018 un défenseur ayant le potentiel d’être numéro un dans le top 5, c’est moins évident chez les centres puisque le haut du classement semble être dominé par des ailiers. Voici un aperçu de trois défenseurs et trois joueurs de centre qui pourraient intéresser le Tricolore.

Défenseurs

Rasmus Dahlin - Frölunda, SHL

Évidemment, le nom du défenseur suédois revient chaque fois qu’on parle de la cuvée 2018. À moins d’une catastrophe, il sera le premier choix du repêchage de 2018. Défenseur gaucher, il a le potentiel d’avoir un impact similaire à celui qu’ont eu Connor McDavid ou Auston Matthews à leur première année. Avec Dahlin, le CH ne se demanderait plus qui mettre à la gauche de Shea Weber.

Quinn Hughes - Université du Michigan, NCAA

Ce défenseur a plusieurs attributs que le Canadien recherche: il est gaucher, possède un coup de patin fluide qui lui permet d’être efficace en relance et est Américain! L’arrière offensif de 5 pi 9 po et 167 lb joue avec l’Université du Michigan et compte 10 points en 14 matchs cette saison. Il est considéré comme un espoir du top 10.

Adam Boqvist - Brynas, SHL

Il n’est pas gaucher, mais le talent lui sort par les oreilles. Ce défenseur droitier de 17 ans fait énormément jaser depuis le début de la saison et certains recruteurs croient qu’il pourrait faire partie des trois premiers joueurs sélectionnés en juin prochain. Peu importe sa latéralité, Boqvist offrirait une aide précieuse autant pour la relance que pour jouer le rôle de quart-arrière sur l’avantage numérique du Canadien. On le compare à Erik Karlsson.

Centres

Rasmus Kupari - Kärpät, Liiga

Voici un centre qui pourrait se hisser dans le top 10. Le CH a eu la main heureuse en Finlande récemment, notamment avec la sélection d’Artturi Lehkonen et fonde beaucoup d’espoir en Joni Ikonen. Son entraîneur-chef avec Kärpät en Liiga finlandaise, Mikko Manner, a récemment mentionné que Kupari était un mélange entre Jesse Püljüjarvi et Sebastian Aho.

Ryan McLeod - Mississauga, OHL

Son frère, Michael, a été le choix de première ronde, 12e au total, des Devils du New Jersey en 2016 et selon un recruteur, Ryan est fait dans le même moule. Patineur explosif possédant une bonne vision de jeu, ce centre gaucher de 6 pi 2 po et 190 lb avait connu d’excellentes séries l’an dernier en tant que joueur de 17 ans (il est considéré comme "late"), avec 20 points en 20 parties.

Joe Veleno – Saint John, LHJMQ

Les avis sont partagés concernant le Montréalais. Il ne possède pas le talent de Connor McDavid ou de John Tavares, les deux autres attaquants à avoir obtenu le statut de joueur exceptionnel dans la Ligue canadienne de hockey (Aaron Ekblad et Sean Day l’ont aussi eu), mais pourrait combler un rôle sur le top 6 d’une équipe de la LNH dans l’avenir. En ce moment, il ne fait pas partie des dix meilleurs espoirs du repêchage.

«Le Journal de Montréal» n’a recensé que les centres naturels. Nous n’avons pas inclus des joueurs comme Andrei Svechnikov, Brady Tkachuk ou Oliver Wahlstrom, qui jouent principalement à l’aile.