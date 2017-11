Carey Price sur toutes les lèvres

Les coéquipiers de Carey Price ont paru ravigotés par son retour au jeu, lui qui était absent depuis le 2 novembre.

«Chaque fois que tu peux avoir le meilleur derrière toi, c’est positif. On ne peut certainement pas se plaindre de la tenue de nos autres gardiens, mais Carey a été grandiose ce soir.»

– Paul Byron

«J’ai aimé ce que j’ai vu de lui ce soir. C’était tout un match de sa part. On a pu voir à quel point il est calme. Je l’ai vu souvent comme ça quand je jouais contre lui. Au début de la saison, on ne l’aidait pas beaucoup. Sur certains buts, le joueur adverse était seul à l’embouchure du filet. C’est difficile à arrêter pour n’importe quel gardien.»

– Jonathan Drouin

Il y avait longtemps que le Canadien n’avait pas fourni un effort de 60 minutes devant ses partisans.

«Nous en avons discuté avant le match. Nous devions absolument connaître un grand match à domicile. Il fallait trouver une façon de gagner au Centre Bell, devant nos partisans. C’était un match important. Il nous fallait absolument cette victoire.»

– Alex Galchenyuk

Il s’agissait du premier match de Jakub Jerabek au Centre Bell depuis les matchs préparatoires.

«Je me sentais bien sur la glace. Cependant, je ne sais pas pourquoi, mais le match d’aujourd’hui m’a paru plus difficile. Possiblement parce que les Sabres exercent beaucoup de pression. C’était difficile pour les défenseurs.»

– Jakub Jerabek

Galchenyuk: enfin deux points

Alex Galchenyuk s’est retrouvé au cœur de l’attaque du CH avec un but et une passe contre les pauvres Sabres de Buffalo. Il s’agissait de sa première soirée de deux points depuis le 4 mars 2017 face aux Rangers de New York. Le troisième choix au total à l’encan de 2012 a ainsi écrit son nom à deux reprises sur la même feuille de pointage pour une première fois en 45 matchs, en comptant les six rencontres en séries l’an dernier.

Drouin aussi...

Claude Julien a enfin eu la bonne idée de briser le trio de Jonathan Drouin, Max Pacioretty et Galchenyuk. Pour la visite des Sabres, Julien a utilisé Drouin et Galchenyuk en compagnie de Paul Byron et Pacioretty était de retour à l’aile gauche avec Phillip Danault et Andrew Shaw. Drouin a répondu à l’appel en jouant un bien meilleur match. Le numéro 92 a récolté deux passes. Il n’avait que deux petites passes à ses sept dernières rencontres.

Mete de retour

Dans les gradins pour le dernier match contre les Predators à Nashville, Victor Mete a retrouvé sa place à la ligne bleue du CH. Le défenseur recrue a remplacé l’inconstant Brandon Davidson. Des six défenseurs en uniforme, Mete a été le moins utilisé face aux Sabres (11 min 20 s). Malgré un temps de jeu réduit, l’Ontarien s’est bien débrouillé. Il n’hésitait pas à appuyer l’attaque et il a bien relancé le jeu.

Morrow en hausse

Joe Morrow a regagné tranquillement sa confiance. Après un camp et un début de saison des plus laborieux, Morrow est maintenant l’un des hommes de confiance de Julien et de Jean-Jacques Daigneault. L’ancien des Bruins de Boston a atteint un sommet cette saison en passant plus de 23 minutes sur la glace. C’était le quatrième match d’affilée où il dépassait la barre des 18 minutes.

Un maître des mises en jeu

Phil Housley ne se casse pas trop la tête. Quand il a besoin d’un centre pour remporter une mise en jeu, il confie cette mission à Ryan O’Reilly. Le numéro 90 a effectué 32 des 61 mises en jeu de son équipe, soit 52 %. C’est énorme comme chiffre. Il a gagné 25 de ses 32 mises en jeu pour un très bon 78 % de réussite. Avant la rencontre, il venait au 3e rang de la LNH à 60,4 % parmi les centres qui ont pris un minimum de 200 mises en jeu.

Un 40e jeu blanc

À son premier départ depuis le 2 novembre au Minnesota, Carey Price a repoussé 36 tirs pour obtenir son premier jeu blanc de la saison. Il compte maintenant 40 blanchissages depuis ses débuts avec le CH. Ken Dryden se retrouve au troisième rang de l’histoire des gardiens de l’équipe avec 46 blanchissages. Dans les dernières secondes du match, Price a pratiquement perdu son jeu blanc. Evander Kane croyait avoir marqué son 13e but de la saison, mais les arbitres ont refusé le but en raison d’un contact de Sam Reinhart avec le gardien originaire d’Anahim Lake.