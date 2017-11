Une équipe de basketball collégial termine un match à trois

L’équipe de basketball de l’Université de l’Alabama risque de se souvenir longtemps de son match de samedi soir contre les Golden Gophers du Minnesota.

Le Crimson Tide a dû disputer les dix dernières minutes de la rencontre à seulement trois joueurs!

Tout a commencé environ trois minutes plus tôt lorsque les cinq joueurs qui se trouvaient sur le banc de l’équipe de l’Alabama ont été expulsés du match après avoir voulu s’interposer dans une mêlée.

Les cinq hommes ont sauté sur le court lors de l’incident, ce qui leur était strictement interdit.

Par la suite, un autre joueur d’Alabama a été expulsé après avoir cumulé un trop grand nombre de fautes, puis un de ses coéquipiers a dû quitter la rencontre après avoir subi une blessure à une cheville.

Il ne restait donc que trois joueurs d’Alabama, à ce moment-là, pour terminer le match contre les Gophers.

The ENTIRE @AlabamaMBB bench was ejected after a scuffle with @GopherMBB and eventually finished with just THREE active players. #BAMAvsMINN pic.twitter.com/GWAJUVKMqZ