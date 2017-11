Un premier pas vers Équipe Canada junior

Alexis Lafrenière croit avoir franchi la première étape pour le mener à représenter son pays au Championnat mondial de hockey junior. La recrue de l’Océanic de Rimouski devrait alimenter les discussions de Hockey Canada d’ici les deux prochaines années.

En amassant six points (3-3) en autant de rencontres au récent Défi mondial des moins de 17 ans, Lafrenière a attiré les projecteurs sur lui. Il fut l’un des artisans de la conquête de la médaille d’argent d’Équipe Canada Rouges lors du tournoi présenté à Dawson Creek et Fort St. John, en Colombie-Britannique.

Le jeune homme de Saint-Eustache croyait bien avoir donné des ailes à ses coéquipiers lorsqu’il a inscrit le troisième but de son équipe en finale. Perdant 5-0 au début de la deuxième période, Équipe Canada Rouges a rétrécie l’écart en marquant à trois reprises en l’espace de six minutes. Les Américains ont toutefois freiné la poussée offensive de leurs éternels rivaux.

«Tout le monde y croyait sur notre banc. La foule était embarquée dans la game. Il y avait tellement de monde. Cela nous a donné l’énergie nécessaire. Je ne pense pas que ce soit notre préparation qui a fait défaut. Nous étions beaucoup trop énervés avant d’embarquer sur la glace. On a tout de même démontré du caractère. C’est dommage, mais je crois qu’on a su rapidement créer une chimie avec notre équipe en moins de deux semaines», explique Alexis Lafrenière.

Faire partie du processus

À son premier tournoi international en carrière, le meilleur marqueur de l’Océanic cette saison tenait d’abord à profiter de l’expérience tout en portant un véritable chandail d’Équipe Canada. Il souhaite maintenant faire partie du processus menant à la composition de l’équipe nationale junior pour 2019 et 2020.

«Représenter ton pays est vraiment quelque chose de spécial. Tu ne peux pas prendre de journées de repos dans des compétitions comme le Défi mondial. Les dirigeants de Hockey Canada nous a ont parlé. L’étau va se resserrer d’ici à l’an prochain. Ils évalueront nos matchs de saison régulière cette année et l’an prochain. Je dois travailler très fort, parce que tu ne sais jamais qui te regarde dans les gradins. C’est le fun que des gens bien placés apprécient mon travail», estime l’adolescent de 16 ans.

Tout le soutien nécessaire

Entretemps, Alexis Lafrenière continue d’éblouir les partisans de l’Océanic avec ses prouesses sur la patinoire. Il compte neuf buts, 12 passes et 21 points à ses 18 premières parties dans la LHJMQ. Lafrenière apprécie surtout sa nouvelle vie à Rimouski où il dit recevoir tout le soutien nécessaire de l’état-major de l’équipe.

«J’aime l’ambiance et la vie du hockey junior. Je me développe à mon rythme. Je suis loin pour la première fois, mais j’ai une bonne famille de pension. Je m’ennuie quelques fois, mais tout le monde essaie de me fait sentir comme chez moi», estime-t-il.