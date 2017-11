Tyler Seguin prend les choses en main

La vedette des Stars de Dallas Tyler Seguin a marqué trois buts, dont le filet gagnant en troisième période, pour permettre aux siens de défaire les Flames de Calgary au compte de 6-4, vendredi soir, au Americain Airlines Center.

Seguin a porté la marque à 5-4 avec un peu moins de six minutes à faire au troisième engagement, avant de compléter son tour du chapeau en marquant dans un filet désert.

La formation texane tirait de l'arrière 4-3 durant la troisième période, avant d'inscrire trois buts sans réplique.

Antoine Roussel a été le seul joueur à faire bouger les cordages durant la première période pour donner les devants aux Stars.

Les deux équipes ont ensuite fait scintiller la lumière rouge cinq fois au total durant le deuxième engagement.

Sean Monahan a récolté un but et une mention d'aide. Micheal Ferland et Johnny Gaudreau ont aussi fait mouche pour les Flames.

L'ancien attaquant des Canadiens Alexander Radulov a enfilé son huitième but de la saison dans la victoire des siens.

Le gardien Ben Bishop a repoussé 34 rondelles dans une cause gagnante. Son vis-à-vis Mike Smith a réalisé 35 arrêts.