«Niemi n’est pas la solution»

Dans le segment «Sans filet» diffusé durant le premier entracte du match entre les Canadiens et les Sabres, samedi soir, Michel Bergeron s’est questionné sur la pertinence de céder Charlie Lindgren à Laval et non Antti Niemi.

«Claude Julien a déclaré que Niemi n’a pas été soumis au ballottage parce que les Canadiens avaient peur de le perdre. Claude, il ne faut pas avoir peur de le perdre, il faut que tu souhaites le perdre. Il n’est pas la solution si Carey Price se blesse encore», a-t-il indiqué.

Au cours de son intervention, «Bergie» s’est aussi posé des questions à propos de David Schlemko.

Voyez le segment «Sans filet» dans la vidéo ci-dessus.