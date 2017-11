Marie-Michèle Gagnon dans le top 25 au Vermont

La skieuse québécoise Marie-Michèle Gagnon a pris le 24e rang du slalom géant disputé samedi, à la Coupe du monde de Killington, au Vermont.

L’athlète de Lac-Etchemin était 20e au terme de la première manche. Elle n’a pas réussi à améliorer son sort au deuxième tour et a terminé l’épreuve avec un temps total de 2 min 1,35 s.

L’Allemande Viktoria Rebensburg s’est emparée de la plus haute marche du podium avec un chrono de 1 min 57,63 s. L’Américaine Mikaela Shiffrin (1 min 58,30 s) a offert la médaille d’argent à ses partisans qui se sont déplacés pour assister à la compétition. L’Italienne Manuela Moelgg s’est faufilée au troisième rang.

Gagnon est la seule canadienne à avoir atteint la deuxième manche. Aussi en action, Erin Mielzynski s’est classée 34e. Valérie Grenier a pris le 35e rang, Mikaela Tommy a terminé 42e et Laurence St-Germain 50e. Amelie Smart n’a pas atteint l’arrivée de la première descente.

Erik Guay déclare forfait à Lake Louise

Du côté de Lake Louise, le Québécois Erik Guay devait s’élancer pour sa première course de Coupe du monde de la saison. Il a finalement dû déclarer forfait en raison de maux de dos.

Au début du mois de septembre, le skieur de 36 ans avait chuté à l’entraînement et s’était blessé au dos. Il avait alors été alité pendant une semaine.

«C’est l’une des décisions les plus difficiles de ma vie. Je me suis tordu le dos durant la descente d’entraînement d’hier (vendredi) et je ne courserai pas aujourd’hui», a écrit Guay à ses partisans sur son compte Instagram.

L’athlète de Mont-Tremblant annoncera dimanche s’il prendra le départ du super-G.