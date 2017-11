L'Inter Milan prend les commandes de la Serie A

L'Inter Milan a provisoirement pris les commandes de la Serie A grâce à son succès de 3-1 à Cagliari lors de la 14e journée, marqué par un nouveau doublé de son avant-centre et capitaine Mauro Icardi.

Les Milanais sont toujours invaincus cette saison et chaque journée qui passe en fait des candidats de plus en plus crédibles au titre, même si d'autres équipes proposent un soccer plus flamboyant.

C'est le cas de Naples, qui glisse au deuxième rang une longueur derrière l'Inter et qui affronte dimanche l'Udinese pour retrouver sa première place.

Les nerazzurri n'ont pas le jeu collectif huilé des Napolitains, mais ils ont Icardi. L'Argentin n'a que 24 ans, mais il porte l'Inter sur ses épaules depuis déjà plusieurs saisons et quand le collectif milanais tourne bien, il sait rappeler à quel point il est un buteur exceptionnel.

Samedi, c'est pourtant d'abord le gardien milanais Handanovic qui s'est mis en évidence avec plusieurs arrêts décisifs, notamment face à Pavoletti.

Et c'est au moment où l'Inter sortait tout juste la tête de l'eau qu'Icardi a frappé pour la première fois, en marquant de près après une remise de Perisic sur ce qui était l'un de ses premiers ballons (29e).

L'Argentin a encore mis les Milanais à l'abri avec le but du 3-1 à la 84e minute, alors que Cagliari cherchait à égaliser. Auparavant, Brozovic avait inscrit le but du 2-0 alors qu'il venait d'entrer (55e), puis Pavoletti avait ramené Cagliari à 2-1 avec une belle volée (71e).

Avec ce nouveau doublé, Icardi rejoint Immobile (Lazio) en tête du classement des buteurs avec 15 réalisations.

Dimanche, outre le match de Naples à Udine, on suivra la réaction de la Juventus Turin (3e), battue la semaine dernière par la Sampdoria Gênes et qui recevra Crotone.

L'AS Rome (4e) jouera sur le terrain du Genoa, alors que la Lazio (5e) recevra la Fiorentina.