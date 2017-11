Les Remparts freinent leur mauvaise séquence

Les Remparts de Québec ont freiné à trois leur séquence de défaites, samedi soir, à l’amphithéâtre Gilbert-Perreault du Colisée Desjardins des Bois-Francs. À l’aide de trois buts enfilés à la faveur d’un homme en deuxième période, ils ont vaincu les Tigres de Victoriaville par la marque de 5-2.

Matthew Boucher, auteur d’un doublé durant une pénalité majeure décernée à Pascal Laberge, puis Olivier Garneau, deux fois également et Mikaël Robidoux (filet désert) ont marqué pour les Diables rouges qui demeurent locataires du penthouse de la division Est grâce à 35 points de classement (fiche 17-9-1-0).

Les Diables rouges complèteront leur éreintant horaire de quatre matchs en cinq jours dimanche après-midi à Gatineau. Pariez que d’aucuns auront encore les draps estampés dans le visage quand le match débutera puisque l’arrivée en terre outaouaise était prévue aux alentours de 2 heures de la nuit.

Dépeceur par excellence de la brigade défensive des Remparts à l’époque durant laquelle il oeuvrait chez les Olympiques de Gatineau, Vitalii Abramov a connu une soirée fort tranquille. Certes, il a récolté deux aides mais les livres étaient déjà fermés à la troisième quand le petit magicien a fait disparaitre le zéro au tableau.

Même s’ils ont récolté quelques points de classement ici et là récemment, les Tigres (11-12-2-1) encaissaient un quatrième revers d’affilée.

Robidoux frappe

En début de deuxième période, les Remparts venaient de compléter un épisode infructueux en avantage numérique quand Mikaël Robidoux a miré Abramov qui récupérait la rondelle dans le coin de son territoire défensif.

La tête basse, le Russe des Tigres a encaissé un coup de coude sur la margoulette, avant d’être estampé, une fraction de seconde plus tard, contre la rampe.

Venu à la rescousse de son nouveau coéquipier, Pascal Laberge a agressé Robidoux qui était étendu de son long sur la surface glacée. Pour ce geste, si noble soit-il, Laberge a écopé d’une majeure et d’une inconduite de partie.

Quant à Robidoux, pas la moindre mineure à son dossier. Blanc comme neige! Quoique, les Tigres pourraient bien expédier l’extrait au préfet.

Doublé de Boucher

Matthew Boucher a fait payer la note aux locaux en enfilant deux buts dans un intervalle d’une minute, 27 secondes. Pour le capitaine des Diables rouges, il s’agissait de ses 15e et 16e buts de la saison.

Les Remparts ont à nouveau profité de l’indiscipline féline (coup de bâton de Maxime Comtois) pour faire 3-0 à la 37e minute. Croisant dans le haut de l’enclave, Olivier Garneau a redirigé un lancer-passe de Benjamin Gagné, à la stupéfaction totale du gardien Tristan Côté-Cazenave.

En troisième, Andrew Coxhead a débordé la défensive avant de dégainer. La rondelle a percuté le poteau, Garneau a bondi sur le rebond métallisé et Québec menait par quatre.

À l’annonce de ce but, quelques fans des locaux ont boutonné manteau et salué leurs voisins de siège, question de battre le lourd trafic de la métropole des Bois-Francs.

Dans une cause déjà entendue, Abramov a néanmoins préparé le but de Comtois et Félix Boivin a fait 2-5 lors d’un cinq contre quatre.

Épidémie de blessures

Samedi, six réguliers des Tigres ont surveillé l’action des gradins: Félix Lauzon, Mathieu Sévigny, Alexandre Grisé, Egor Kurbatov, Pierre-Olivier Demers et le gardien Anthony Morrone...Lauzon, qui n’a pas encore joué un match cette saison afin de guérir une épaule opérée il y a quelques mois, renouera finalement avec l’action le 8 décembre. Chez les Remparts, les avants Pierrick Dubé, Anthony Wojcik, les défenseurs Braeden Virtue, Étienne Verrette et le gardien Olivier Troop n’ont pas enfilé l’uniforme.