Le Real dompte Malaga

Sans se rassurer, le Real Madrid s'est imposé 3-2 samedi contre Malaga avec, enfin, des buts de Karim Benzema et Cristiano Ronaldo en Championnat d'Espagne, revenant provisoirement à sept longueurs du leader Barcelone lors de la 13e journée.

Dans une actualité dominée par la prolongation du contrat de l'Argentin Lionel Messi au Barça jusqu'en 2021, Ronaldo a guidé le Real vers un succès compliqué mais précieux au stade Santiago-Bernabeu.

«CR7» a d'abord expédié sur la transversale un ballon que Karim Benzema a propulsé au fond sur l'ouverture du score (9e). Puis, après un but de Casemiro sur corner (21e) et deux buts de Malaga signés Diego Rolan (18e) et Chory Castro (58e), le Portugais a marqué sur un penalty en deux temps (76e). Soit la fin d'une disette de plus d'un mois en Liga pour Ronaldo et Benzema.

Au classement, le Real (3e, 27 pts) revient à trois longueurs de la deuxième place occupée par Valence (2e, 30 pts) et à sept du Barça (1er, 34 pts), en sachant que les deux premiers s'affrontent dimanche soir dans un choc au sommet.