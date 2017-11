Le Québec quittera le «tiers-monde»

Huit Québécois en Coupe du monde pour du jamais vu en 25 ans. Cette coïncidence tombe du ciel pour les artisans du patinage de vitesse en vue de la construction d’un centre de glaces de 68,7 millions $ à Québec le printemps prochain.

Cet énorme complexe, qui se greffera aux deux patinoires existantes du Centre sportif de Sainte-Foy, deviendra le plus vaste terrain de jeu intérieur pour les sports de glace au Canada à son ouverture prévue pour l’automne 2020. Au cœur de cette offre, un ovale glacé de 400 mètres destiné à l’activité populaire du patinage deviendra, de surcroît, un centre d’entraînement et de compétition pour le patinage de vitesse en longue piste.

«Cette construction va nous faire passer du tiers-monde à l’une des meilleures infrastructures au monde», illustre Robert Dubreuil, directeur général de la Fédération de patinage de vitesse du Québec (FPVQ) depuis 21 ans et ex-patineur aux Jeux olympiques à Albertville.

Freiner le déclin

La présence de huit Québécois parmi les 24 patineurs que comptera l’équipe canadienne à la Coupe du monde à Calgary en fin de semaine prochaine nous donne un indice sur des années florissantes à venir. Le toit maintes fois réclamé par divers projets depuis 2004 devrait enfin, selon les défenseurs de ce sport, faciliter la conversion de jeunes pratiquants de la courte à la longue piste, étendre le développement de l’initiation à l’excellence et renverser le déclin de l’élite au profit de l’Ouest canadien auquel on assiste depuis l’ouverture de l’anneau de Calgary en 1987 (voir tableau).

Construit sur l’actuel anneau Gaétan-Boucher qui avait coûté 3,2 millions $ en 1985, le centre de glace éliminera pour de bon le supplice des nez et des orteils gelés, la rançon versée par les usagers soumis aux caprices de l’hiver.

«J’avais réfléchi à l’idée de déménager à Calgary, mais avec l’annonce de la construction, je vais rester ici, c’est clair. Ça va être cool pour notre sport parce que ce n’est pas l’idéal de devoir s’entraîner dehors. On ne sait jamais si on va patiner et il faut même parfois pelleter l’anneau avec nos bras !» affirme le Montréalais Christopher Fiola, l’une des dernières trouvailles de l’équipe nationale à l’âge de 21 ans.

En concurrence avec Calgary

Avant Calgary, Berlin en 1985 et Heerenveen en 1986 avaient lancé la nouvelle époque des anneaux couverts. Depuis, il s’en trouve une trentaine sur la planète.

«Au lendemain des Jeux de 1988, on était déjà devenu désuet», soutient Robert Dubreuil.

En plus de bonifier le Centre national d’entraînement Gaétan Boucher, le centre de glaces de Québec donnera la réplique à Calgary comme nouveau pôle du patinage de vitesse. Sans promettre la venue d’éventuelles Coupes du monde ou autres championnats, Dubreuil aime rappeler les entrées dont dispose le Québec à l’International Skating Union (ISU). Il cite en exemple l’organisation du congrès annuel de l’ISU à Québec en 2000 et la tenue du championnat mondial de patinage de vitesse en courte piste à Montréal, du 16 au 18 mars 2018, et celui de patinage artistique au Centre Bell, en mars 2020.

«Depuis plus de 20 ans, la dynamique tourne exclusivement autour de Calgary et de Salt Lake City en Amérique du Nord. Maintenant, on va entrer en jeu. Et ce sera d’autant plus vrai en assistant à de plus en plus de résultats de la part de nos athlètes. Ça entrera aussi dans l’équation.»

Les Pays-Bas comme référence

Avec leurs 23 ovales dont 10 intérieurs, 150 000 patineurs et 725 clubs, les Pays-Bas ne pouvaient pas échapper à l’œil des Québécois dans leur projet d’un centre de glaces.

De toutes les constructions visitées dans le monde au fil des années, celles comprises dans la province de Friesland, riche terreau de ce sport au nord du pays, ont particulièrement servi d’inspiration.

Dans un triangle de trois villes situées à une quarantaine de minutes de route les unes des autres, les promoteurs d’ici y ont trouvé des amphithéâtres aux signatures différentes : une variété de sports et services à Groningen (piscine, tennis et même une école de police !), le grandiose et une capacité de 12 500 spectateurs à Heerenveen, ainsi que le complexe inauguré en 2015 à Leeuwarden — peut-être le favori pour son ambiance et son souci de l’offre communautaire.

«Quand on est entré à Leeuwarden, on s’est senti bien tout de suite. C’est très vitré, il n’y a rien de luxueux, mais c’est très fonctionnel et il y a une ambiance chaleureuse», résume Robert Dubreuil, de la Fédération de patinage de vitesse du Québec (FPVQ).

Capacité réaliste

Partenaire de la Ville de Québec dans le chantier du centre de glace, la FPVQ a accumulé des notes après avoir vu une douzaine d’anneaux couverts en Europe et en Asie depuis une quinzaine d’années. Une délégation de six représentants de la Ville, avec notamment des architectes et ingénieurs, en ont visité cinq aux Pays-Bas et en Allemagne en octobre 2016.

La perspective de quatre à sept sports pratiqués simultanément dans le futur espace couvert de Québec guide les concepteurs. Pour la fédération, rationaliser l’investissement de 68,7 millions $ n’autorise pas à se doter d’une boîte immense avec une capacité de 10 000 spectateurs pour le patinage de vitesse. Un maximum de 2500 apparaît plus réaliste, selon elle.

«Bien sûr, on aimerait avoir 8000 spectateurs pour une compétition, mais on ne les aura jamais. Notre sport n’est pas rendu là», reconnaît Dubreuil.

L’œuf ou la poule

La préoccupation de faire cohabiter divers sports s’adressant à toutes les strates de la population amène le dirigeant de la FPVQ à répéter que tu ne peux pas vendre un projet comme celui-là seulement pour 50 personnes». L’ovale glacé de 400 mètres comme noyau de ce projet nous ramène alors au paradoxe de l’œuf et de la poule.

«Si le patinage de vitesse n’est pas à l’origine d’un projet comme celui-là, on n’en parle pas comme une réalité aujourd’hui. Par contre, le patinage de vitesse ne peut pas justifier à lui seul un tel centre.»

«Enfin !»

Gaétan Boucher trouve vite un mot pour commenter la construction d’un anneau couvert à Québec : «Enfin !»

«Enfin, on va avoir une installation qui va refléter tout le talent québécois en patinage de vitesse», se réjouit le quadruple médaillé olympique, dont deux fois en or à Sarajevo en 1984 au 1000 m et au 1500 m.

Adieu à «son» anneau

Ce natif de l’ex-ville de Charlesbourg verra pourtant l’anneau qui porte son nom depuis 1985 disparaître sous les pics des démolisseurs, au printemps prochain. C’est Boucher qui, suite à sa participation à ses premiers Jeux olympiques en 1976, avait provoqué le lancement d’un projet de convertir en un système de glace artificielle l’anneau de Sainte-Foy, qui datait de 1972.

«C’est comme les records. Maintenant, ce sera au tour de l’anneau qui porte mon nom de disparaître. Par contre, le maire Labeaume a déjà dit que le nom de Gaétan Boucher allait rester, mais il faudra voir de quelle façon. Honnêtement, c’est secondaire pour moi. Ce qui est important, c’est de penser à la jeunesse et au développement du sport», dit-il.