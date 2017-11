Le Dynamo garde espoir

Après avoir perdu la première manche face aux Sounders en finale de l’Association de l’Ouest de la Major League Soccer, le Dynamo de Houston a toujours espoir de renverser la vapeur jeudi prochain, lors du deuxième affrontement entre les deux formations qui aura lieu à Seattle.

«Si nous comptons un but dans les premières minutes du match, ils vont sentir la pression, a commenté le milieu de terrain du Dynamo Tomas Martinez, samedi, en entrevue avec le site officiel de la MLS.

«Alors nous allons rester calmes comme nous l’avons toujours été, et nous allons faire de notre mieux pour obtenir le meilleur résultat possible et pour nous qualifier pour la finale.»

Lors du match aller, disputé mardi dernier, les Sounders l’ont emporté 2-0 au BBVA Compass Stadium de Houston. Gustav Svensson a fait mal au Dynamo en marquant tôt dans la rencontre. Après la perte de Jalil Anibaba, qui a reçu un carton rouge, les favoris de la foule ont encaissé un deuxième but, celui de Will Bruin.

À Seattle, le Dynamo devra compter au moins deux fois pour avoir une chance de se qualifier pour la grande finale. Pour une équipe qui n’a compté que 14 fois en 17 matchs à l’étranger en saison régulière, la mission ne sera pas des plus faciles.

«Si on compte un but dans la première demie, il y aura plus de pression sur eux. Ce sera important qu’on soit bien concentrés et qu’on marque en première demie. On verra ensuite ce qui se passera en deuxième», a indiqué le défenseur Leonardo, qui a remporté trois fois la coupe de la MLS avec le Galaxy de Los Angeles avant de joindre le Dynamo, à l’hiver dernier.

«Dans beaucoup de matchs en Europe ou en Amérique du Sud, une équipe peut mener 3-0 et l’autre réussi à revenir de l’arrière. Par exemple, aujourd’hui je regardais un match entre Borussia Dortmund et Schalke. Borussia Dortmund gagnait 4-0 et Schalke a ensuite marqué quatre buts en 20 minutes. Alors nous verrons ce qui va arriver», a conclu Leonardo.