La Coupe Vanier à la portée du Rouge & Or

Le Rouge & Or de l'Université Laval et les Mustangs de l'Université Western ont rendez-vous pour la 53e édition de la Coupe Vanier, cet après-midi.

Voyez cette ultime confrontation du football universitaire canadien à TVA Sports à compter de 13h!



Aucune équipe du RSEQ n’a vraiment tenté de s’imposer au sol cette saison face au Rouge et Or. Même chose pour les Dinos de Calgary, samedi dernier, à la Coupe Mitchell.



«Ça va être un match physique»



Samuel Maranda-Bizeau sera lui aussi au centre de l’action.



«Leurs porteurs Joseph [Cedric] et Taylor [Alex] ont conservé une moyenne de 7,8 verges par portée, ce qui est beaucoup, a souligné le plaqueur de première année. Ils sont dangereux quand ils franchissent la ligne de mêlée. L’objectif est de les limiter à une ou deux verges par portée. Tous leurs porteurs sont vraiment bons.»



«Leur ligne offensive est moins grosse que celle de Calgary, mais elle est solide et ça va être un match physique, d’ajouter le produit du CNDF. J’aime pas mal les parties où le jeu au sol est privilégié et quand ça brasse.»



Maranda-Bizeau est conscient qu’ils devra aussi avoir à l’œil le quart-arrière Chris Merchant qui peut causer des maux de tête aux défensives adverses avec ses jambes.



«C’est un bon coureur qui a obtenu une moyenne de 60 verges par partie, a indiqué Desjardins. Il possède une bonne vitesse. Il fait du "zone read" et ce n’est pas à négliger. Dans le RSEQ, les équipes n’osaient pas contre Mathieu Betts. Il faudra être vigilant parce qu’il ne demeure pas dans la pochette comme Adam Sinagra le faisait la semaine dernière.»



«Il faudra écraser la pochette afin que le quart-arrière ne puisse pas déborder, de renchérir Maranda-Bizeau. C’est moins stressant pour nous parce que Mathieu Betts et Edward Godin sont capables de contenir le quart-arrière.»



Lefebvre au départ



Utilisé comme garde à quelques reprises dans les séries éliminatoires, Nicolas Guay s’était surtout entraîné comme centre cette année.



«Ça se ressemble pas mal, a indiqué le produit du CNDF. Les deux positions sont physiques et ça brasse.»



Lancé dans la mêlée à deux reprises en relève comme bloqueur, Lefebvre obtiendra cette fois le départ.



«Je suis mieux préparé qu’à la Coupe Mitchell parce que je me suis entraîné comme bloqueur toute la semaine et j’ai étudié le jeu des ailiers défensifs, a-t-il expliqué. Changer de position au cœur d’un match amène toutefois une montée d’adrénaline parce que tu dois bien faire.»



«Tous les changements des dernières semaines démontrent que nous avons de la profondeur, de poursuivre le produit des Faucons de Lévis-Lauzon. Nous avons un très bon groupe et un groupe très uni. Je ne suis pas inquiet pour Nicolas. C’est un gars très cérébral. Il a compris bien des choses bien vite. Il a réussi son adaptation comme garde comme un chef.»



Blessé à une cheville à la Coupe Dunsmore, le bloqueur Kétel Assé n’est pas prêt à revenir au jeu. Francis Chabot et Nicolas Thibodeau seront les deux autres gros bonhommes en uniforme.