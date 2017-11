Jonathan Toews mène la charge pour les Blackhawks

Avec une production de trois points, Jonathan Toews a mené les Blackhawks de Chicago à un gain de 4-1 face aux Panthers de la Floride, samedi soir, à Sunrise.

Toews a inscrit son sixième but de la campagne en plus d’obtenir deux mentions d’aide. Le capitaine des Blackhawks a contribué au huitième but de la saison de Brandon Saad et au neuvième de Patrick Kane. Saad a également obtenu une mention d’aide dans la rencontre.

John Hayden a été l’autre marqueur pour la troupe de Joel Quenneville.

Du côté des Panthers, Jared McCann a été le seul à déjouer Corey Crawford, qui a réalisé 37 arrêts dans la rencontre. Son vis-à-vis, Roberto Luongo a cédé quatre fois sur 39 tirs.