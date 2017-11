Honorer la mémoire de Cédric pour mieux aider les autres

Moins d’un an après le décès de son fils Cédric, l’ancien joueur des Nordiques de Québec Steven Finn espère de tout cœur sensibiliser la population à la cause du cancer.

«Comme père, tu es là pour protéger tes enfants et dans tout ça, je me suis tellement senti impuissant par moments», a-t-il témoigné dans un touchant reportage diffusé samedi par le réseau TVA Sports.

La rencontre de ce samedi 25 novembre, entre le Canadien de Montréal et les Sabres de Buffalo, cadrait dans l’initiative «Le hockey pour vaincre le cancer». C’est en marge de ce match que Finn, maintenant analyste à la chaîne TVA Sports, a accepté de raconter la terrible épreuve qu’a traversée sa famille au journaliste Louis Jean.

«Initialement, on pensait que c’était juste un kyste, s’est souvenu Finn, rappelant la détection de la maladie, en mars 2016. Environ cinq semaines plus tard, la masse avait explosé. C’était quasiment rendu comme un melon d’eau.»

Si les Finn ont accepté de parler de leur histoire, c’est pour faire connaître la cause et amasser des sous pour la recherche. On espère du coup honorer la mémoire de Cédric en aidant les autres victimes.

Voir son enfant souffrir

Cédric Finn est décédé le 20 janvier 2017. Le sarcome ne lui a laissé aucune chance. Il avait 27 ans.

«Dans tout ça, ce qui est difficile à vivre, c’est de voir ton enfant souffrir et tu ne peux rien faire pour le soulager», a affirmé la mère du défunt, Nathalie Lapierre.

«Comme parent, j’aurais tellement voulu prendre sa place sur la civière, a pour sa part ajouté l’ancien des Nordiques. Nous sommes allés le voir après une journée d’opération de neuf ou 10 heures, c’était comme s’il avait mangé une volée. Il avait tout le visage enflé.»

En pleine bataille, on a cru à une possible rémission, mais le cancer s’est rapidement propagé.

«C’est inimaginable de penser que ton enfant part avant toi et que tu ne le reverras plus», a soufflé la maman.

Cédric a laissé dans le deuil ses parents Steven et Nathalie, mais aussi ses frères Samuel et Jolin. Tel qu'inscrit dans l'avis de décès, des dons peuvent être faits à la Fondation du Centre du Sarcome du Canada (www.sarcomacancer.ca).

Voyez le touchant reportage de Louis Jean dans la vidéo ci-dessus.