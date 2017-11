Face aux Sabres sans Shea Weber

Le Canadien de Montréal devra se passer de Shea Weber pour un troisième match consécutif. Bien que son défenseur ait pris part à l’entraînement matinal, Claude Julien a souligné qu’il n’était pas encore prêt à effectuer un retour au jeu.

Encore une fois, certains arrières devront prendre les bouchées doubles pour combler les quelque 30 minutes que dispute habituellement le numéro 6.

Jeff Petry, qui a foulé la surface de jeu pendant 27 mins 05 s et 29 mins 03 s lors des deux dernières rencontres, devrait une fois de plus connaître une soirée fort occupée.

«C’est un bon défi, mais on a vu au cours des deux derniers matchs que ceux qui ont obtenu plus de responsabilités ont bien joué et ont bien répondu. On a besoin de la même chose ce soir», a indiqué l’entraîneur du Canadien.

Cette absence fera en sorte que le troisième duo sera composé de Victor Mete et de Jakub Jerabek. Malgré l’horaire rocambolesque qui a précédé son premier match dans le circuit Bettman, le Tchèque s’est bien tiré d’affaire contre les Predators. Par conséquent, Julien s’attend à une autre bonne performance de sa part.

«Il patine bien et bouge bien la rondelle. C’est de ça qu’on a besoin. On va voir ce soir s’il va continuer de s’améliorer et de s’acclimater (au jeu de la LNH).»

Les papillons de Deslauriers

Cette visite des Sabres sera l’occasion pour Nicolas Deslauriers de se mesurer à l’équipe qui l’a envoyé à Montréal en retour de Zach Redmond, le 4 octobre.

«Je ne sens pas encore les papillons, mais c’est sûr que ce sera un match spécial. C’est là que tout a commencé pour moi», a déclaré l’attaquant au terme de l’entraînement.

Repêché par les Kings de Los Angeles, au troisième tour de l’encan de 2009, Deslauriers a disputé 211 de ses 215 matchs dans l’uniforme des Sabres.

Dans les plans... pour l’instant

Rappelé par le Canadien le 15 novembre, Deslauriers a pris part aux quatre derniers matchs de l’équipe. Celui qui avait promis de tout faire en sorte pour ne pas retourner à Laval peut presque dire mission accomplie. La transaction qui a fait passer Torrey Mitchell aux Kings, plus tôt cette semaine, est un bon indicateur qu’il fait partie des plans de l’entraîneur.

Du moins jusqu’au retour d’Artturi Lehkonen, dont la durée de l’absence est toujours indéterminée.

«J’ai joué avec Torrey à Buffalo. C’est un des premiers gars qui m’a contacté lorsque je suis arrivé ici. Ça fait partie de la business, mais personnellement j’étais plus triste qu’heureux de le voir partir.»

Rappelons que, après avoir raté les 10 derniers matchs de l’équipe, Carey Price sera de retour devant le filet.

Une présence qui tombe à point puisque, en raison de leur victoire contre les Oilers d’Edmonton, vendredi soir, les Sabres ne se trouvent qu’à trois points des Montréalais.