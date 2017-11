EN DIRECT : France c. Belgique

Les Français Pierre-Hugues Herbert et Richard Gasquet affrontent Ruben Bemelmans et Joris de Loore en double de la finale de Coupe Davis ce matin à Villeneuve-d'Ascq.

Cette confrontation en cours est présentée à TVA Sports. C'est l'égalité 1-1 entre les deux pays. Dans la vidéo, ci-dessus, les Belges gagnent un superbe échange en 2e manche. Le jeu du match!



Le duo français est opposé à Joris de Loore et Ruben Bemelmans. Les Français ont empoché la première manche 6-1, tandis que les Belges ont gagné la deuxième 6-3.

Herbert et Gasquet ont gagné le troisième affront 7-5 en bris d'égalité.



Les deux équipes annoncées jeudi lors du tirage au sort restent inchangées, alors que les deux équipes sont dos à dos (1-1).



Le capitaine français Yannick Noah et son homologue belge Johan Van Herck ont donc renoncé à aligner leur N.1 pour ce match capital, respectivement Jo-Wilfried Tsonga (15e mondial) et David Goffin (7e).

La veille, Jo-Wilfried Tsonga (no.15 mondial) a égalisé pour la France en finale de la Coupe Davis en balayant le Belge Steve Darcis, (no.76) en trois manches de 6-3, 6-2, 6-1, vendredi à Villeneuve-d'Ascq près de Lille.

Plus tôt, David Goffin (no.7 mondial) avait apporté le premier point à la Belgique en dominant Lucas Pouille (no.18) en trois manches de 7-5, 6-3, 6-1.