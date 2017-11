Cinq gardiens qui veulent oublier le premier quart de la saison

Quelques gardiens de but qui devaient connaître d’excellents début de saison n’ont pas été en mesure de répondre aux attentes jusqu’à maintenant. Voici cinq gardiens qui aimeraient pouvoir appuyer sur le bouton «reset» cette année.

Scott Darling (Hurricanes de la Caroline)

Demandez à tout le monde ce qui cloche depuis quelques saisons chez les Hurricanes et ils vous répondront les gardiens de but. Cam Ward, Eddie Lack, Michael Leighton ou Anton Khudobin n’ont jamais été en mesure de remplir les tâches de gardien partant convenablement.

Les dirigeants ont donc choisi d’acquérir Scott Darling des Blackhawks de Chicago, lors de la saison morte.

Après le premier quart de la campagne, son pourcentage d’arrêt qui était habituellement très élevé a chuté à ,900, tandis que sa moyenne de buts alloués est de 2,71, sa pire depuis ses débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

L’une des choses les plus inquiétantes dans son jeu est son rendement à cinq contre cinq. Devant lui, il possède l’une des bonnes brigades défensive de la LNH. En comparaison avec les 27 autres gardiens qui ont joué au moins 500 minutes à cinq contre cinq, il vient au cinquième rang pour ceux qui ont reçu le moins de tirs, mais il ne parvient tout de même pas à tirer son épingle du jeu.

Ben Bishop (Stars de Dallas)

À plusieurs niveaux, les saisons de Ben Bishop et de Scott Darling se ressemblent.

Les Stars ont fait son acquisition et espéraient fortement qu’il allait apporter de la stabilité devant le filet.

Ses chiffres sont meilleurs que ceux de Darling, mais ses statistiques à cinq contre cinq ne sont pas très reluisantes. Ce qui pose le plus gros problème est qu’il possède le plus faible pourcentage d’arrêt (,949) parmi tous les gardiens partants, lorsqu’il reçoit des tirs des zones qualifiées de non dangereuses.

Les Stars ont le potentiel pour se rendre loin en séries, dans l’Association de l’Ouest, mais leur gardien partant devra trouver un moyen de renverser la vapeur.

Tuukka Rask (Bruins de Boston)

Les Bruins doivent se demander ce qui se passe avec le jeu de Rask depuis qu’il a remporté le trophée Vezina en 2013-2014.

À chaque saison depuis cet honneur, ses statistiques ont empiré. En 2013-2014, il avait maintenu un pourcentage d’arrêt de ,930 et jusqu’à maintenant il n’a pas été en mesure de faire mieux que ,897. Il s’agit du deuxième pire rendement parmi les gardiens qui ont débuté au moins 12 rencontres cette année.

Craig Anderson (Sénateurs d’Ottawa)

Anderson a été tout simplement spectaculaire la saison dernière et lorsque l’année s’est terminée, il n’y avait pas de meilleur gardien à cinq contre cinq que lui.

Cette version d’Anderson semble toutefois avoir disparu.

L’an passé, il a maintenu un pourcentage d’arrêt de ,926, tandis que cette année cette statistique a chuté à ,894.

Carey Price (Canadien de Montréal)

Habituellement, lorsque les choses ne vont pas bien pour le Canadien de Montréal, ils peuvent au moins se retourner vers Price. Cette saison, en plus des problèmes en attaque et en défensive, Price n’a pas été en mesure de faire la différence.

Son dernier match remonte au 2 novembre, mais avant sa blessure il s’enlignait pour connaître la pire saison de sa carrière.

Avant cette année, il avait maintenu un pourcentage d’arrêt de ,905, lors de ses pires campagnes, en 2008-2009 et 2012-2013.

Jusqu’à maintenant, le numéro 31 a dû se contenter d’un pourcentage de ,877 et d'une moyenne de buts alloués de 3,77.

Beaucoup de choses vont mal à Montréal cette année, mais rien n’est pire que le niveau de jeu de Carey Price.

Pour lire l'article original du «Hockey News», c'est ici.