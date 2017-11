Bientôt 1000 points pour Daniel Sedin

Lors du match de dimanche face aux Rangers de New York, l’attaquant des Canucks de Vancouver Daniel Sedin aura la chance d’écrire l’histoire. Le Suédois pourrait devenir le deuxième joueur dans l’histoire de l’organisation canadienne à atteindre le prestigieux plateau des 1000 points en carrière.

Présentement, Daniel possède 998 points et pourrait rejoindre son frère Henrik comme le seul joueur dans l’histoire des Canucks à en avoir récolté 1000.

Daniel ne prévoit toutefois pas célébrer plus qu’il le faut lorsqu’il parviendra à noircir la feuille de pointage à deux reprises.

«Lorsque ça arrivera, ça arrivera, a simplement admis dans une entrevue publiée sur le site web de la LNH celui qui a obtenu un but et une mention d’aide dans un revers de 3-2 face aux Devils du New Jersey vendredi. Je crois que cette année est un peu différente pour moi, en raison de mon rôle dans l’équipe. Ça peut arriver lors du prochain match, ou dans six rencontres, alors je le prendrai quand ça arrivera.»

Si le principal intéressé ne semble pas attendre impatiemment cette étape de sa carrière, ses coéquipiers prévoient souligner son accomplissement lorsque le temps sera venu.

«Je vais être excité et célébrer lorsque ça arrivera, a pour sa part mentionné l’attaquant Jake Virtanen. Les deux frères Sedin sont des légendes et les gens ne leur donnent pas tout le crédit qu’ils méritent. Lorsqu’ils sont ensemble, ils sont presque inarrêtables. C’est vraiment spécial les regarder.»

Un exploit difficile à accomplir

En plus d’Henrik, seulement cinq joueurs toujours actifs ont récolté au moins 1000 points en carrière. Jaromir Jagr (Flames de Calgary), Joe Thornton (Sharks de San Jose), Patrick Marleau (Maple Leafs de Toronto), Alexander Ovechkin (Capitals de Washington) et Sidney Crosby (Penguins de Pittsburgh) accueilleront sous peu Daniel dans leur club sélect.

«Je l’ai dit souvent [Daniel et Henrik Sedin] sont des joueurs qui méritent d’être au Temple de la renommée, a expliqué l’entraîneur-chef Travis Green.»