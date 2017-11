Alex Ovechkin signe un tour du chapeau

Alex Ovechkin a obtenu un tour du chapeau dans la victoire de 4-2 des Capitals de Washington face aux Maple Leafs, samedi soir, à Toronto.

Ovechkin compte maintenant 18 buts cette saison, et 574 dans sa carrière. Il est maintenant 21e, devant Mike Bossy, au chapitre des meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Au cours de la rencontre, Ovechkin a également marqué son 217e but en avantage numérique, ce qui lui a permis de se hisser au 10e rang des joueurs les plus prolifiques en supériorité numérique, aux côtés de Mike Gartner et de Jaromir Jagr.

Jakub Vrana a inscrit l’autre but des visiteurs. T.J. Oshie s’est également démarqué en obtenant trois mentions d’aide.

Du côté des Leafs, Jake Gardiner et Nikita Zaitsev ont touché la cible.

Braden Holtby a bien fait devant la cage des Capitals, repoussant 27 des 29 lancers auxquels il a fait face. Son vis-à-vis Curtis McElhinney a cédé trois fois sur 20 tirs.