Une place au Temple de la renommée pour Mauro Biello

Il est temps.

Même si le timing n’est pas optimal, il est temps de nommer Mauro Biello au Temple de la renommée du soccer québécois.

Samedi, c’est Patrice Bernier qui y fera son entrée.

C’était entendu. Les témoignages recueillis et la semaine-hommage concoctée à la veille de son dernier match démontre toute l’estime que le monde du soccer lui porte. J’avais d’ailleurs écrit un texte en ce sens plus tôt cette année.

Le Temple compte en son sein 39 bâtisseurs et 15 athlètes. À mon humble avis, il est temps de rééquilibrer ces deux chiffres. Tous les noms sur cette liste ont apporté une contribution exceptionnelle au sport dans la province, mais il faut maintenant réhabiliter les modèles de joueurs.

En ce sens, Biello est le candidat idéal. Meilleur marqueur de l’histoire de l’Impact, il est le seul joueur à avoir son numéro retiré par le club. De plus, Mauro est une personne qui, de par son caractère, sa nature, est appréciée de tous.

Et j’insiste, j’écris ses lignes au pire des moments, mais quand la poussière sera retombée, il faudra se rappeler qu’il a été le premier entraîneur québécois en MLS. Malgré toutes les discussions de café sur sa compétence et sur la saison qu’il vient de passer, il sera pour toujours celui qui a mené le Bleu-Blanc-Noir à deux présences en séries éliminatoires et à une demi-finale.

Parmi tous les joueurs de soccer issus du Québec, peu peuvent se vanter d’autant de réussite.

Bref, arrêtons les histoires de clocher. Dans les documents transmis par la Fédération de soccer du Québec, on lit d’entrée cette phrase : «En témoignage de reconnaissance pour leur exceptionnelle contribution au développement et à la promotion du soccer et afin que vive notre histoire sportive.» Même cette année, dans des circonstances difficiles, Biello s’est forcé le derrière. Il faut le reconnaître.

Vous avez la sensibilité exacerbée, vous me trouvez culotté de m’exprimer à propos du Temple québécois? Très bien, vengez-vous dans ce cas. Intronisez du même coup mes «ennemis médiatiques» Claudine Douville et Jean Gounelle pour leur carrière de près de 30 ans en soccer.

Ce sera bien fait pour moi... et pour eux.

Un événement heureux m’a tenu loin des micros ces derniers jours. Je voulais remercier mon équipe qui l’a gentiment souligné au cours de notre dernier reportage, en ouverture du match entre le Crew de Columbus et le Toronto FC.

Ceux-là sont non seulement passionnés et compétents, ils sont aussi d’une sensibilité extrême. À la veille de cette nouvelle étape, ça me rassure à propos de la condition humaine...

On s’y remet mercredi et jeudi pour les matchs retour des demi-finales MLS. On saura à ce moment si on doit réserver pour la finale à Columbus ou Toronto...